Orlickoústecko – Silničáři za sebou mají další probděnou noc. Za uplynulé dva dny už na Orlickoústecku místy napadlo přes třicet centimetrů nového sněhu. Přidal se vítr, a to už způsobilo značné problémy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Holeček

„Přineslo to komplikace, pofukovalo, takže se tvořily jazyky a návěje. Uzavřena byla silnice z Anenské Studánky do Helvíkova a z Třešňovce do Čermné přes Mariánskou horu. Musela tam vyrazit fréza. V současné době už jsou všechny komunikace sjízdné,“ popsal včera ranní a dopolední situaci Roman Vodička z ústeckého provozu Správy a údržby silnic.



A výhled na víkend? „O víkendu bych doporučoval dívat se na zimu z okna, než být za okénkem zapadlého auta,“ glosoval Roman Vodička. Předpověď silničáře totiž vůbec netěší, mohly by připadnout další dvě desítky centimetrů sněhu a přidat by se měl silný vítr. „Zmobilizovali jsme další techniku a dodavatele, kteří nám jsou schopni pomoci. Vítr by určitě přinesl dost velké problémy,“ dodal.



Ti, kdo o víkendu vyjedou, by rozhodně neměli zapomenout na opatrnost. Pokud vyrazí do regionálních lyžařských středisek, nebudou litovat. V provozu jsou kromě těch velkých i malé areály a sněhu je všude požehnaně!



Střediska hlásí kolem 70 až 80 centimetrů sněhu, ta menší potom kolem půl metru. Většina z nich připravuje na víkend večerní lyžování, případně jiné doprovodné akce.