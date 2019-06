V souvislosti se silnou bouřkou, která se přehnala v noci na neděli přes Pardubický kraj, hasiči zasahovali u 12 událostí.

"Jednalo se zejména o popadané stromy a ve dvou případech hasiči odstraňovali nahromaděné bahno z polí na silnici, a to v Řetové na Orlickoústecku a v Gruně na Svitavsku," sdělila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Vyjížděli také do Moravské Třebové, Strakova, Korouhve nebo do Lanškrouna a do dalších obcí v celém kraji.