Sezona právě začíná. Většina památek otevře na Velikonoce

Pardubický kraj – Zimní přestávka končí. Hrady, zámky a další památky koncem tohoto týdne opět přivítají turisty.

Pardubický zámek Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Hrad Kunětická hora u Pardubic se veřejnosti znovu otevře na Velikonoce. „Sezonu zahájíme 30. března na Velký pátek a budeme mít otevřeno celý velikonoční víkend, tedy i v pondělí,“ informoval kastelán hradu Miloš Jiroušek.



Na návštěvníky čeká několik novinek. „Letos slavíme malé výročí - 25 let od znovuotevření Kunětické hory pro veřejnost. Připravujeme proto výstavu historických fotografií, které ukáží dřívější podobu hradu a jeho proměny,“ řekl Jiroušek.



Výstavu si budou moci lidé prohlédnout během léta. Na hradě se uskuteční i řada tradičních akcí, jako je například Hradozámecká noc, Vinobraní nebo hudební festival České hrady. K tomu chystá Východočeské divadlo premiéru dalšího venkovního představení v prostoru pod hradem, v červnu nově uvede bláznivou veselohru Král jelenem. Již koncem května se na hrad vrátí úspěšná pohádková inscenace Kráska a zvíře.



Pro Kunětickou horu je letošní rok také ve znamení oprav. „Po ukončení minulé sezony jsme dělali opravy fortifikačního systému, tedy zbytků opevnění, které vybudovali Pernštejnové na přelomu 15. a 16. století, takové opevnění je v Česku unikátní. Na zimu byly ale opravy chvíli přerušené a kvůli nedostatku peněz budou pokračovat ještě několik let,“ vysvětlil kastelán a dodal: „V polovině roku plánujeme rekonstrukci celého západního křídla hradu, kde vznikne nový prohlídkový okruh a infocentrum.“



Zámek v Cholticích otevře jako už tradičně karnevalem pro děti v sobotu 31. března. „Pro návštěvníky připravujeme také malé zpestření prohlídky, ale je to překvapení, které odtajníme zhruba v květnu,“ řekl choltický kastelán Lukáš Rychtecký.



Zámek nabízí dva prohlídkové okruhy. První z nich zavede návštěvníky kromě jiného do kaple sv. Romedia. Kuriozitou kaple, jejíž stavba započala v 17. století, je umístění osmi „hlavních“ kacířů heretiků s hanlivými emblémy. Postavy Aria, Šimona Mága, Manese a Nestoria doplňují dva čeští kacíři Jan Hus a Jeroným Pražský a nechybí ani reformátoři Jan Luther a Jan Kalvin. Druhý choltický okruh je zaměřen především na dětské návštěvníky a zahrnuje expozici vodníků a černého divadla.



V neděli po zimní pauze otevře také Africké muzeum dr. Emila Holuba v Holicích, na Velikonoční pondělí však bude zavřeno. Muzeum nabízí „živou“ expozici z dílny architekta Davida Vávry a pro letošní sezonu také několik úprav v expozici. Čestné místo dostane model královské lodi vyrobený přímo v Africe. „Připravujeme také výstavu věnovanou Růženě Holubové, manželce Emila Holuba,“ uvedla ředitelka muzea Marcela Jeřábková. Od smrti této výjimečné ženy, která se v roce 1920 se stala čestnou občankou města Holice, letos uplyne 60 let. (pro, las)