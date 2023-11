/MAPY, TRASA, DOKUMENTACE/ Třináct kilometrů dlouhý plánovaný obchvat Vysokého Mýta a Chocně se bude nejspíš stavět postupně, na celou stavbu nemá kraj peníze. První na řadu by měl přijít obchvat Vysokého Mýta s vyústěním na stávající silnici za městem ve směru na Choceň, stavět by se mohl začít v roce 2025. Druhá část, obchvat Chocně, přijde na řadu nejspíš později.

Obchvat Vysokého Mýta a Chocně | Foto: Pardubický kraj

"Cena třináct kilometrů dlouhého přivaděče vedeného z velké části v nové trase je v tuto chvíli odhadována na 2,7 miliardy korun, což je částka, kterou stát přislíbil kraji na budování všech dálničních přivaděčů v regionu. Nyní se jeví jako možné zahájit výstavbu nejprve severního obchvatu Vysokého Mýta v délce necelé tři kilometry s možnou finanční pomocí státu," uvedl mluvčí pardubického hejtmanství Dominik Barták.

Obchvat je totiž záležitostí kraje, jelikož nejde o silnici první, ale druhé třídy. Hejtmanství nyní rekonstruuje pokračování silnice mezi Chocní a Libchavami, část už je hotová. Vloni ji dokonce neznámí vtipálci, rozzlobení na výmoly posetou cestu, polepili humornými vzkazy.

VIDEO: "To je hnus, jdu blejt." Rozbitou silnici u Chocně řidiči oblepili vzkazy

Více o obchvatu Vysokého Mýta a Chocně najdete ZDE, veškeré podklady a dokomentaci pak ZDE

„Vzhledem k finanční náročnosti se začíná i po dohodě s ministrem dopravy jevit jako ideální varianta projekt rozdělit do několika etap s tím, že tou první by byl přibližně tři kilometry dlouhý úsek nové trasy silnice II/312, která by byla severním obchvatem Vysokého Mýta od dálnice D35 směrem na Dvořisko s překlenutím řeky Loučné a železniční trati. Tento úsek není z hlediska majetkoprávních vztahů v území z našeho pohledu problematický. Pokud by stát pomohl v první fázi s touto etapou, určitě se výrazně přiblíží realizaci,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Zpoždění výstavby přivaděče na Choceň bylo částečně způsobeno i dlouhými spory o trasu obchvatu jak ve Vysokém Mýtě (ZDE), tak i v Chocni (ZDE).

"To je hnus, jdu blejt." Rozbitou silnici u Chocně řidiči oblepili vzkazy:

Zdroj: Martin Alt