/FOTO, VIDEO/ Čtvrteční slavnostní zahájení stavby dálnice D35 mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem se paradoxně uskutečnilo nikoliv pod stany na okraji skrývky ornice pod budoucí dálnicí, jak bývá zvykem, nýbrž více než tři kilometry odsud, v areálu penzionu na opačné straně města u výpadovky na Ústí nad Orlicí. To se ostatně poté stalo terčem kritických komentářů na sociálních sítích. Podivovali se nad tím zpočátku i samotní účastníci slavnostního poklepání základního kamene. Jak však posléze hlavní řečníci uvedli, měla vzdálená lokalita praktické důvody.

Zahájení stavby obchvatu Vysokého Mýta. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Zahájení stavby D35 mezi Vysokým Mýtem a Džbánovem se paradoxně uskutečnilo několik kilometrů od budoucí dálnice, na opačné straně města. Hlavou kroutil i šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl nebo hejtman Martin Netolický.

Proč na symbolické poklepání došlo mimo trasu dálnice v areálu na Jangelci, kde byl i bohatý raut, vysvětlil ministr dopravy Martin Kupka.

Lokalita slavnostního zahajování stavby dálnice (bod 2) a samotná trasa dálnice (bílá přerušovaná dvojčára, bod 1):

Lokalita slavnostního zahajování stavby dálnice (bod 2) a samotná trasa dálnice (bod 1)Zdroj: mapy.cz

„Slavnostní zahájení se koná na opačné straně Vysokého Mýta. Zvažovali jsme, jestli máme investovat do úpravy ploch po archeologickém výzkumu, které jsou hodně rozbahněné, nebo zahájení udělat jinde, kde je investice do prostor co nejmenší. Takže šetříme hned na začátku stavby,“ přiblížil okolnosti ministr dopravy Martin Kupka.

Na rozbahněný terén si novináři stěžovali například při nedávném zahajování stavby dálniční estakády u Opatovce u Svitav. "Lezli jsme při tiskovce na navezený kopec a boty jsme odsud měli obalené nánosem mazlavé červenice," líčili novináři.

Podle hejtmana Netolického je nakonec Jangelec i symbolické místo. „Právě tady měla vést severní varianta nedaleko Bučkova kopce. Jsme v místě, kde jsme se asi před patnácti lety handrkovali o severní, nebo jižní trasu D35,“ připomněl hejtman Martin Netolický.

Základní kámen byl po jeho poklepání naložen na korbu nákladního vozu a z areálu penzionu odvezen.

Obchvat Vysokého Mýta povede jižní trasou kolem města a otevřen bude na konci roku 2025.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková