Přes tři kilometry dlouhý úsek mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí se na etapy opravuje již řadu let. A když už to vypadalo, že se silnice konečně otevře, objevují se komplikace.

„Jezdím do Ústí do práce každý den a musím říct, že poslední měsíce je cesta za prací spíše za trest,“ posteskl si Libor Nekvinda z Vysokomýtska, který už více než deset let každý den dojíždí do práce do Ústí nad Orlicí.

Plán objízdných tras



Po dobu oprav je silnice uzavřená od křižovatky silnice II/315 (ul. J. Haška) k vlakovému nádraží, až po silniční most pod Hrádkem. Stanovená obousměrná objízdná trasa tak zřejmě ještě několik dlouhých měsíců potrvá. Objížďka vede přes silnice I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, Choceň, sil. II/317, sil. II/315 Choceň, Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, dále směr Sloupnice.

Stabilita svahu, který je nedaleko Tiché Orlice už silničáře měsíce trápí. „Přes zimu proběhl inženýrsko-geologický průzkum. Ten ukázal, že je území vysoce nestabilní a je třeba jej zabezpečit protierozními opatřeními. Proto budeme muset oproti předchozímu plánu řešit celou řadu sanačních prací na přilehlém svahu a v řečišti Tiché Orlice,“ popsal před časem situaci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Ještě na jaře se však počítalo s tím, že nově opravený úsek bude v říjnu průjezdný.

Aniž by bylo hotovo, firma Strabag balí stroje a stahuje své zaměstnance. Práce zde skončila. Opravu stihli provést od konce Hrádku k počátku obce Kerhartice. „Práce na projektu byly ukončeny na základě oboustranné dohody,“ napsala Deníku Jana Kohoutová z odboru komunikace společnosti. Důvodem prý bylo výrazné navýšení rozsahu prací. Ty způsobil právě havarijní stav. „Navýšení prací v tomto rozsahu nebylo možné řešit dodatkem smlouvy,“ dodala.

Ukončení smlouvy s firmou Strabag potvrdil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Důvodem byl především rozsah změny původního projektu, tedy komplexní řešení území a jeho stabilizace tak, aby k podobné události nedošlo,“ popsal.

Pardubický kraj proto vypsal nové výběrové řízení. Stavbaři by se na silnici měli vrátit v roce 2022. „Termín dokončení stavby bude odvislý od výsledku veřejné zakázky,“ dodal hejtman s tím, že výsledek výběrového řízení se bude odvíjet nejen od vysoutěžené ceny, požadovat bude kraj také co možná nejvčasnější dokončení oprav.

Věstník veřejných zakázek Pardubického kraje počítá s tím, že firma, která zakázku vysoutěží, zajistí stabilitu levého břehu Tiché Orlice. Vyřešen má být úsek od odbočky Sokolské ulice v Kerharticích až po odbočení silnice k železničnímu nádraží v Ústí nad Orlicí. Podle zadání se jedná o úpravu v délce 1 912 metrů. Předpokládaná cena veřejné zakázky je prozatím stanovena na zhruba 56 milionů korun.