Šestý ročník plesu vynesl rekordní částku!

Všeobecné sestry s osvědčením VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč, mzda max. 32070 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk, NÁPLŇ PRÁCE: plánování a poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, vč. sledování, hodnocení a zaznamenávání celkového stavu klienta a vykazování zdravotních výkonů., PLATOVÉ ZAŘAZENÍ: dle NV č.564/2006Sb. dle započitatelné praxe, 10. PT - dle praxe: 21.300,- až 32.070,- Kč + mimotarifní složky platu, DÁLE NABÍZÍME: 5 týdnu řádné dovolené + 1 týden dodatkové dovolené, závodní stravování, profesní rozvoj, PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1.3.2019 , Místo bude obsazeno na základě výběrového řízení. , ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:, - odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. § 5 odst.1) všeobecná sestra Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní sestra, - zdravotní způsobilost, - občanská bezúhonnost, - řidič. oprávnění sk. B - řízení služebního vozidla, - práce s PC, - osobnostní předpoklady pro práci s osobami se zdravotním postižením, - chuť a ochota pracovat, - pozitivní vztah ke klientům, týmová práce, Místo je vhodné i pro OZP, PŘIHLÁŠKY A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: , Uchazeči se mohou hlásit písemnou formou na níže uvedenou adresu do 10.12.2018 12:00., Náležitosti přihlášky a tiskopisy jsou uvedeny zde: http://www.uspza.cz/index.php?id=10532, Uchazeči obdrží informaci o zařazení/nezařazení do výběrového řízení s termínem konání., Bližší informace tel. poskytne v době PO - PÁ 8:00 - 14:00: vrchní sestra Bc. Marcela Urbánková, mobil: 604 613 144, nebo personální pracovnice Bc. Iva Bittnerová, tel.: 465 635 159, KONTAKTNÍ ADRESA:, DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH, Žampach č.p. 1, Žamberk 564 01, TEL: ústředna: 465 6181 84, 465 618 134, GSM ústředna: 603 569 564, E-mail: ředitel - podatelna domova: uspza@uspza.cz. Pracoviště: Domov pod hradem žampach, 564 01 Žamberk. Informace: Iva Bittnerová, +420 465 635 159.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 20 000 Kč

Obsluha strojů na výrobu a zpracování výrobků z plastu Lisař/ka - pracovník/nice balení výrobků. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, POŽADUJEME: , - práce vhodnější pro ženy, - spolehlivost , - samostatnost , - aktivní a pozitivní přístup k práci , NABÍZÍME:, - zaměstnání ve stabilní společnosti , - MULTI poukázky čtvrtletně a další zaměstnanecké benefity, stravenky , - dovolená navíc , Upozorňujeme Vás, že zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, za účelem výběrového řízení, případně výběru na danou pracovní pozici. Po ukončení tohoto řízení bude Váš životopis vymazán ve lhůtě do 30 dnů. , Chcete-li, aby Váš životopis byl nadále veden v naší evidenci, písemně nás o to požádejte a stanovte lhůtu pro evidenci.. Pracoviště: Josef škrkoň - techplast, a.s. - pracoviště česká třebová, Benátky, č.p. 2044, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Miluše Tučková, +420 465 531 038,464 622 338.