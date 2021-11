„Přestali hradit testy, rozhoupal jsem se konečně pro očkování. Šel jsem bez registrace, ale v Litomyšlské nemocnici byla dost dlouhá fronta. Nesnáším fronty, šel jsem domů a teď už týden čekám na PIN. Hlavně, že vláda furt apeluje: Očkujte se,“ řekl Petr Boštík ze Svitavska.

V Pardubické nemocnici je nyní ve virtuální frontě přes tisíc lidí. Přes devět set registrovaných čeká na termín. Zájem je io posilující třetí dávku. Na tu čeká téměř tři tisíce zájemců. „Kapacita a provozní doba očkovacích míst jsou dány dostupností zdravotnického personálu, ale i zájmu o očkování,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Stav očkování v Pardubickém krajiZdroj: MZ ČR

Situace se zhoršuje každým dnem, včera jsme psali:

„Za poslední dva až tři týdny se kapacita v kraji zvýšila téměř pětinásobně. Od 1. října 9. listopadu bylo v kraji aplikováno 38 219 dávek vakcíny. Z nich tvořily druhé dávky 10 867 aplikací, posilující dávky 18 754 aplikací au 8 598 dávek se jednalo o prvovakcinaci,“ dodala Matoušková.

Epidemiologická situace v Pardubickém krajiZdroj: MZ ČR

Pardubický kraj na situaci zareagoval také přistavením očkovacího kamionu. Vzhledem k počasí se kamion vyměnil za budovu univerzity a hlavního nádraží. Bez předchozí registrace si mohli Pardubáci tento týden dojít do univerzitního kampusu. Ve čtvrtek 11. listopadu se bude očkovat v čekárně hlavního vlakového nádraží, a to v době od 9 do 18 hodin.

Zrychlit proces očkování mají také praktičtí lékaři. Očkovat by měli především třetí dávky. „Nezbytnou podmínkou pro zvládnutí podporyho zájmu o očkování a přeočkování posilující dávku je vyšší míra zapojení praktických lékařů. Proto s jejich sdružením aktivně jednáme a chceme, abychom očkovali minimálně své pacienty přímo v ordinacích,“ řekl hejtman Martin Netolický.

V Pardubickém kraji je aspoň jednou dávku naočkováno zhruba 56 % obyvatel, to je pod průměrem Česka. Nejmenší proočkovanost je ve východních oblastech, zejména na Králicku a Lanškrounsku (jen zhruba 50 %).

Počet pozitivně testovaných lidí v Pardubickém kraji roste

Zhoršující situace se projevuje i v nemocnicích. Lékaři se potýkají s návalem covidových pacientů a omezují plánovanou operaci.

Očkovací kamion:



Pardubice 10.11. - Univerzita Pardubice, 11.11. – Hlavní vlakové nádraží (čekárna uvnitř budovy)



Chrudim - 12.11. - Sportovní areály města Chrudim



Bystré - 13.11. - Multifunkční dům Bystré



Svitavy – 14.11. - Multifunkční centrum Fabrika - 3. patro



Polička – 17.11. - Dům s pečovatelskou službou „Penzion“



Květná - 19.11. - u obecního úřadu



Očkování bez registrace v Nemocnicích Pardubického kraje:



Pardubická nemocnice - každý pátek od 13 do 15 hodin

Chrudimská nemocnice - každou středu od 7:30 do 12 hodin

Orlickoústecká nemocnice - každou středu od 12:20 do 15 hodin

„Třicet pacientů za víkend, to je celkový počet nově hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Jde o zatím nejvyšší nárůst, jaký naše nemocnice letos na podzim zaznamenaly. Složitá situace je v některých nemocnicích s intenzivní péčí, která s takovým náporem tak rychle nepočítala,“ sdělila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Nemocnice zřizují covidové stanice a navyšují lůžkové kapacity v intenzivní péči.

Epidemiologická situace podle okresůZdroj: MZ ČR

Testy v Česku v úterý 9. listopadu potvrdily 14 539 případů koronaviru, téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvíc od poloviny března. V Pardubickém kraji jsou nové zvýšení kolem 500 zjištěných denně.

V nemocnicích je s covidem po celém Česku téměř 3 300 lidí, 486 pacientů je ve vážném stavu, což je nejvíc od počátku května. Denní počet úmrtí s koronavirem v tomto měsíci neklesl pod 30. Čísla vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Statistiky Ústavu zdravotnických informací ukazují, že očkovaní lidé nad 65 let mají o 82 procent vyšší šanci, že neskončí s těžkým průběhem na jednotkách intenzivní péče.