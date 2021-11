Simona Řehůnková z Lukavice na Orlicku si na 3. březen roku 1982 dobře pamatuje. "Ve škole mi bylo špatně, tak mě pustili domů. Když jsem šla od autobusu, na nebi jsem viděla ohnivou čáru a potom se ozvala rána. Nenapadlo mě, že by spadlo letadlo, to jsem se dozvěděla až večer," vzpomíná paní Simona na tragický pád vojenské stíhačky.

Vojenská stíhačka se zřítila asi půl kilometru za obcí. Pilot na místě zahynul. | Foto: leteckabadatlna.cz

Vše bylo otázkou několika vteřin. Z nízko položených deštivých mraků nad obcí se s ohlušujícím rachotem vynořilo stíhací letadlo. Blízko stojící pozorovatel by mohl vidět, jak se od konců křídel stroje letícího rychlostí 800-1000km/h tvoří kondenzační sledy. Pilotovi, který se snažil vybrat strmý let, se bohužel nepodařilo katastrofě zabránit. "Stroj naplocho narazil do země asi 500 metrů od obce, roztříštil se a vybuchl. Během nárazu vytvořil kráter asi čtyři metry široký a šest metrů dlouhý, trosky letadla se v plamenech rozletěly do vzdálenosti až 300 metrů. Obyvatelé, kteří přiběhli na místo, hledali pilota. Poté, co mezi troskami spatřili části těla, jim bylo jasné, že není komu pomáhat," popisuje tragickou událost Pavel Krejčí, který na webových stránkách leteckabadatelna. cz mapuje havárie letounů na celém území Česka.