Sepíší příběh své rodiny

Letohrad - Město Letohrad a místní knihovna vyzvaly žáky 5. až 9. tříd a středoškoláky, aby napsali zajímavý příběh z historie své rodiny.

Práci v elektronické podobě mají do knihovny doručit do 30. června. Akce se koná ke stému výročí vzniku Československé republiky a 710 let vzniku Kyšperka. Vybrané práce budou přečteny na veřejném čtení a oceněny.