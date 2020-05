Pořádá ji obchodní družstvo Konzum společně s Českým červeným křížem.

„Vnímáme, že senioři budou patřit, tak jak se nyní budou rozvolňovat opatření, stále k nejohroženější skupině, která bude potřebovat i nadále podporu,“ konstatoval ředitel družstva Miloslav Hlavsa. S veřejnými sbírkami má síť prodejen bohaté zkušenosti, pravidelně je pořádá ve prospěch Orlickoústecké nemocnice nebo neziskovek.

S Červeným křížem Konzum spolupracuje dlouhodobě. Na veřejném účtu se již scházejí finanční dary. Přispět je jednoduché, stačí složit prostřednictvím dárcovského kuponu třicet korun nebo násobek této částky v pokladnách sítě Konzum. Vybraná suma bude v plné výši převedena na účet Červeného kříže, který z nich bude financovat aktivity pro seniory. „Jedná se především o podporu služby pod názvem Senior doprava Českého červeného kříže, která funguje v několika městech našeho regionu, ale i v obcích v jejich blízkosti – v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně, Vysokém Mýtě, Chocni, Brandýse nad Orlicí,“ vypočítává ředitel oblastního spolku ČČK Martin Hodoval a dodává: „V těchto dnech si ještě více uvědomujeme, jak je seniorská populace zranitelná a jak potřebuje naši společnou pomoc. Při provozování linky pro seniory, kterou zřídilo město Ústí nad Orlicí, jsme častokrát od seniorů slyšeli jejich obavy, co bude, až to skončí. 'Budeme moc chodit ven? Nikdy to už nebude takové jako dříve.' A proto jsme moc rádi uvítali nápad ředitele obchodního družstva Konzum Miroslava Hlavsy o zřízení veřejné sbírky na podporu našich aktivit.“ Senior dopravu provozuje Červený kříž na Orlickoústecku už řadu let, dopravuje seniory, ale i hendikepované nebo rodiny s dětmi speciálně upraveným autem k lékaři nebo na nákupy.

Bez strachu a obav

V nejbližších dnech spustí oblastní spolek Českého červeného kříže druhou fázi pomoci s názvem Zvládneme to. „Služba Senior doprava bude díky veřejné sbírce nabízet na jízdy velmi zvýhodněné permanentky. Pracovníci Senior dopravy budou seniorům nápomocni, doprovodí je, pomůžou a bezpečně opět vrátí zpět domů,“ vysvětlil Martin Hodoval. Ústřední myšlenkou je vracet nejstarší generace zpět do běžného způsobu života, bez strachu a obav. „Tak, aby navštívili své známé, přátelé, společně zašli do kavárny, cukrárny nebo navštívili jiné služby - kadeřnice, pedikúru,“ dodává Hodoval a děkuje všem, kteří pomáhají.

Sbírka potrvá do 30. června, pak bude vyhodnocena a organizátoři zváží, zda ji ještě prodlouží. Konzum jako při všech svých předchozích sbírkách nebude jen prostředníkem, ale i dárcem. „Pro zajištění okamžité podpory seniorů Konzum navíc daroval oblastnímu spolku Červeného kříže v Ústí nad Orlicí částku 30 tisíc korun ze svých vlastních zdrojů,“ uzavírá Miloslav Hlavsa.