Orlickoústecko - S ředitelem úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Jiřím Preclíkem hovoříme o Senior dopravě.

Jiří Preclík | Foto: archiv



Zdravý člověk s řidičským průkazem a vlastním autem si jen těžko představí, jak vysilující a náročná může být pro starého nebo nemocného člověka cesta za doktorem nebo na úřad. V Ústí nad Orlicí, České Třebové a od listopadu už i v Lanškrouně je tu pro tyto případy Senior doprava.

Senior doprava je jednou ze služeb, kterou pro seniory, zdravotně postižené nebo rodiče s dětmi zajišťuje oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí. Povídali jsme si o ní s ředitelem úřadu oblastního spolku ČČK Jiřím Preclíkem.

Co bylo hlavní motivací ke zavedení Senior dopravy v Lanškrouně?

Oslovil nás pan farář Zbigniew Czendlik, který chtěl zavést tuto službu pro občany města Lanškroun. Nakonec jsme se dohodli, že bude lepší, když ji budeme provozovat my, červený kříž, protože přece jen už máme nějaké zkušenosti. Zbigniew Czendlik nám vytvořil skvělé podmínky: vozidlo budeme mít od pondělí do pátku zapůjčeno bezúplatně, také nemusíme platit povinné ručení, což nám výrazně sníží náklady a věnoval nám také padesát tisíc korun na rozjezd služby.

V Lanškrouně není nemocnice, bude možné se Senior dopravou cestovat i do Ústí nebo Litomyšle?

„Ano, říkáme tomu dálková jízda, klient v tomto případě neplatí 30 korun za jednu jízdu po městě, ale šest korun za kilometr. Posíláme však na ni jiný vůz, aby ten stávající mohl dál rozvážet klienty.“

Budete tuto službu rozšiřovat i do jiných míst než jsou Ústí, Třebová a Lanškroun?

Samozřejmě bychom si přáli, aby Senior doprava byla i v jiných městech okresu, například v Žamberku, Vysokém Mýtě nebo Králíkách. To však bude záležet na domluvě s městem nebo jiným subjektem, protože zavést tuto službu opravdu není jednoduché. Jde především o pořízení automobilu a další věci s tím související.

Jak dlouho už červený kříž provozuje Senior dopravu a jaké jsou na tuto službu ohlasy?

V Ústí nad Orlicí jsme začínali v prosinci roku 2005. Spokojenost klientů rozhodně převažuje. Klientům rozdáváme dotazníky, jak jsou se službou spokojeni, zda jim systém objednávání a permanentky vyhovují, jak byli spokojeni s řidičem. Velkou roli hraje cena, takže se ptáme i na ni. Nespokojených ohlasů je v celkovém objemu jízd jen malé procento, klient nám například napsal, že mu nevyhovuje vůz a že by si přál jiný.

Jaké značky aut vlastně ve městech jezdí?

V Ústí nad Orlicí modrý Fiat Ulysse, v České Třebové světlezelený Peugeot 806 a v Lanškrouně bílý Volkswagen Transporter. Velká auta jsme volili proto, aby se lidem dobře nastupovalo a vystupovalo. Pro klienty menšího vzrůstu je to však trochu problém, jim by více vyhovoval osobní automobil. Máme i náhradní vozy, a to tmavě zelenou Škodu Fabia a reklamní Renault Kangoo.

Řidiči plní více funkcí než jen pouhého dopravce, zejména starším lidem pomáhají…

Ano, pokud si klient přeje, pomohou mu například s nákupem, naloží těžké věci a přinesou je do bytu.

Kdyby Senior doprava dostala pod vánoční stromeček bohatého sponzora, na co byste peníze využili?

Rádi bychom obnovili vozový park. Když jsme začínali, auta jsme koupili v bazaru, takže už jde o starší vozy a opravy začínají být finančně náročné. S lepším vozem by se nám samozřejmě snížily i náklady. Do budoucna plánujeme i jedno auto s plošinou, bezbariérový vůz bychom potřebovali pro klienty na vozíčku. Mezi další naše plány patří rozšíření Senior dopravy na osobní asistenci pro seniory. Tím bychom nabídli komplexní službu, protože už teď mají někteří senioři zájem, abychom je například doprovodili k lékaři. Zatím to řešíme tak, že klienta doprovází další náš zaměstnanec.

Blíží se konec roku a s tím i otázka dalšího financování…

To je problém, který řešíme každý rok. Myslíme si, že částka, kterou klienti na dopravu přispívají, je už dost velká a neradi bychom ji ještě dál zvyšovali. Pokud bychom zdražovali, dal by se nejspíš očekávat propad počtu jízd. Senior doprava je samozřejmě dotovaná, doplácí ji města Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, přispívá i Pardubický kraj a sponzoři. Na krytí nákladů se podílí i Český červený kříž. Co se týká příštího roku, máme zatím příslib od města Česká Třebová, příspěvek by měl činit jako letos zhruba 150 tisíc korun. Jednáme s městem Lanškroun o příspěvku ve stejné výši. Jednání pokračují i s městem Ústí nad Orlicí.

DANA POKORNÁ