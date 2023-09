Loni v srpnu přinesl Deník článek o čtyřiaosmdesátileté Aleně, důchodkyni z Ústí nad Orlicí, jež nemůže vyjít s penězi a trápí jí hlavně nevýhodná smlouva na byt. Následovala spousta reakcí čtenářů s nabídkami pomoci.

Senioři nad 65 let, kteří žijí sami, patří k druhé nejčastější skupině, která má problém vyjít s penězi | Foto: Shutterstock

Spolu s dalšími seniory žila v domově s pečovatelskou službou v nájemním bytě, ale pouze ve výpůjčce, jak bylo uvedeno ve smlouvě. „Tím pádem nemáme vůbec možnost zažádat o nějaký příspěvek na bydlení. Je to hodně blbý, ale nic s tím asi nenaděláme,“ svěřila se tehdy Deníku rezignovaně důchodkyně Alena.

Stále se snažila hospodařit tak, aby jí peníze vystačily na měsíční výdaje a ještě si něco odložila stranou. Pak ale přišlo rychlé a masivní zdražování potravin a energií a ona musela sáhnout i do svých železných zásob.

To ji znepokojilo a obrátila se proto na Občanskou poradnu fungující pod Oblastní charitou v Ústí nad Orlicí. Jenže tam jí potvrdili, že s bytem ve výpůjčce nemá na příspěvek na bydlení nárok. A na dávku v hmotné nouzi nedosáhne, neboť na ni má moc vysoký důchod. Z něj jí ale nezbývalo na zaplacení donášky obědů, leckdy ani na ovoce.

Čtenáři chtěli seniorce pomoci

Krátce poté, co Deník článek zveřejnil, se začali ozývat čtenáři a nabízeli paní Aleně pomoc. „Ráda bych jí měsíčně posílala alespoň něco na přilepšenou. Moc to sice nebude, ale i pár stokorun, třeba na ovoce, by mohlo udělat radost,“ napsala například Simona.

„Takové stáří je nedůstojné a ráda bych jí finančně pomohla. Prosím o její kontakt a pomoc s předáním financí,“ uvedla zase Radka. Jitka zase nabízela, že bude ženě posílat měsíční částku, Klára chtěla Aleně platit obědy.

„Pokud mi pošlete kontakt, zabalím té paní balík a odešlu na její adresu. Ráda jí udělám radost,“ uvedla v emailu paní Jana.

Pana Rostislava na příběhu nejvíce zaujala nevýhodná smlouva na byt. „Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o situaci více seniorů, bych rád toto zařízení kontaktoval s dotazem na možnost nápravy situace,“ napsal.

Příběh skončil happy endem

Díky čtenářům Deníku má tento příběh happy end, jenž redakci prozradila Veronika Hodrová z charitní Občanské poradny v Ústí nad Orlicí.

„V uplynulém roce paní Alena naši občanskou poradnu párkrát navštívila. Hlavně proto, aby poděkovala za pomoc a podporu a podělila se s námi o svou radost. Dnes je plná chuti do života, veselá a optimistická,“ vylíčila. Uvedla také, že se seniorce zvýšil starobní důchod, a tak jí na živobytí zůstává trochu víc.

Pronajímatel jí změnil smlouvu o výpůjčce bytu na nájemní smlouvu, výhledově tedy bude moci požádat o dávky na bydlení. „Po zveřejnění jejího příběhu nás oslovilo několik osob s nabídkou pomoci. Paní Alena využila jedinou nabídku, jednalo se o finanční podporu. Je velmi vděčná a skromná. Říká, že ostatní, co jí nabídli pomoc, jistě také najdou někoho potřebného. S dárcem je Alena v kontaktu, skoro se zdá, že je pro něj další babičkou,“ usmála se Hodrová.