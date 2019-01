Žamberk – Domov pro seniory v Žamberku by mohl uvítat první nájemníky v roce 2016. Má vzniknout za 100 milionů korun z bývalého hospodářského zázemí zámku. Investor se na rekonstrukci objektů pokusí získat evropské dotace.

Návrh rekonstrukce hospodářského zázemí zámku v Žamberku mimo jiné na domov pro seniory a společenský sál. | Foto: A12 architekti

„Letos bychom chtěli získat stavební povolení. Uvidíme, jaké budou možnosti dotací. Příští rok bychom chtěli stavět a senioři by se mohli nastěhovat v horizontu roku 2016," řekl generální ředitel firmy KF Development Jiří Felix. Ten se domnívá, že o domov pro seniory bude zájem. Areál leží v centru města, a tak jeho klienti budou mít všechny služby blízko. Náleží k němu i velký lesopark, což zařízení přidává na hodnotě.

V továrním areálu dřív fungovaly České vinařské závody, které se v roce 2007 přestěhovaly do Velkých Pavlovic. Od té doby jsou objekty prázdné. Developerská i vinařská firma patří českému holdingu Prosperita. Domov pro seniory podle Felixe vznikne i bez případných dotací. „Žamberákům jsme dům pro seniory slíbili. S dobrým provozovatelem je reálná šance, že se investice vrátí i bez dotací," uvedl Jiří Felix.

Druhá část projektu je bez dotací reálná méně. Developer má další budovy opravit zhruba také za 100 milionů korun na kulturně-společenské centrum se společenským sálem, depozitářem pro muzeum nebo plaveckým bazénem.

„Co se týká kulturního centra, tam už si tak s realizací bez dotací jistý nejsem. Ale zase na druhou stranu na nevýdělečné kulturní projekty se dotace získávají," konstatoval Jiří Felix. Kulturní centrum by mělo využívat město. Obě strany se teprve musejí domluvit na budoucích smluvních podmínkách.

V nedalekém Habrově dvoře, který developer rovněž vlastní, by ještě měla firma postavit několik startovacích bytů pro mladé rodiny. „Na podporu startovacího bydlení přispívá ministerstvo pro místní rozvoj," uzavřel Jiří Felix.

(čtk, zr)