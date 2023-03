Osmašedesátiletý Milan Pražák z malé vesničky na pomezí Orlicka a Chrudimska přiznává, že ve svém životě vždycky choval kočky. Ale poté, co se na "stará kolena" přestěhoval k přítelkyni, postupně si začal zvykat na její fenku Báru. Černá kokršpanělka s hlubokýma očima ho časem získala svou přítulností, důvěrou v člověka a také věčnou chutí k jídlu. "V tom jsme stejní, ale oba máme mírnou nadváhu, takže musíme přibrzdit," směje se Milan. Při současném zdražování energií a potravin je rozpočet nejen jeho domácnosti napjatější víc než dřív.

Psi by se neměli krmit pouze granulemi. | Foto: Shutterstock

Bára je čistokrevná, krásná pětiletá fenka. Ale právě u tohoto plemene se často ručička váhy houpe nad povoleným limitem a ještě ho překračuje. "Musíme se ženou dávat pozor na to, abychom to s krmením nepřeháněli. Kupujeme proto co nejkvalitnější masové konzervy a dietní granule, které Barunce chutnají a nemají tolik kalorií," vysvětluje sympatický senior.

Lenka Gebauerová, provozovatelka zverimexu ve Vysokém Mýtě

Konzervy se stoprocentní svalovinou s gramáží 800 gramů, které pravidelně kupuje na e-shopu, stojí více než stokorunu. Ještě před rokem byla jejich cena o dvacet korun nižší. Zdražily i laskominy, které fenečka denně vyžaduje, ale i vitaminy. "Víte, my nechceme Báře dávat nekvalitní psí potravu, která je často vidět v regálech supermarketů. To se raději uskrovníme my," dodává Milan.

Doma zkoušeli se ženou kupovat ve zverimexu mražené maso, ale to také v uplynulých měsících podražilo a čas strávený vařením stráví partneři raději podle svých jiných představ.

Češi na krmivech pro své psy nešetří. Navzdory zvyšujícím se cenám

O generaci mladší Martina Jílková má doma tři psy, takže její rodinný rozpočet je o chlupaté členy domácnosti hodně napjatý. "Přece je nenechám o hladu. Přestala jsem ve velkém kupovat konzervy, protože jsou stále dražší. Raději jim uvařím maso koupené ve zverimexu, doplním zeleninou a případně těstovinami. Spočítala jsem si, že se mi to vyplatí a mám navíc dobrý pocit, že ty moje hochy krmím dobře," řekla Martina.

Lenka Gebauerová, provozovatelka zverimexu ve Vysokém Mýtě, pociťuje zdražení citelně. “Co se sortimentu týče, tam v průběhu loňského roku, zdražili všichni naši dodavatelé,” řekla Deníku.

Podle ní zdražily například granule od loňského dubna o 7 %, pamlsky o 5 %, konzervy a kapsičky o 12 % až 17 %. Další výrobci zvýšili ceny v průběhu minulého roku opakovaně. Výrazné zdražení proběhlo také u krmných piškotů. Tam cena vzrostla o 40 procent.

Kvalitní krmivo je pro psa důležité. Špatná strava může vést k různým potížím

„Paradoxně jsem zaznamenala zdražení také u produktů, které by se daly označit za odpadní či vedlejší produkty jiné výroby - hoblinové podestýlky, jelení a daňčí paroží,” řekla překvapeně Gebauerová. Prozradila, že výrazný nárůst cen proběhl i u steliv pro kočky, hlavně u silikonových podestýlek. U nich byl prý nějakou dobu problém je vůbec nakoupit, protože velkoobchody hlásily výpadek a zboží nebylo skladem.

Zákazníci měli především na začátku zdražování tendenci přecházet na levnější značky. Například místo superprémiových na prémiové granule, ale protože se zdražování dotklo i tohoto sortimentu, nakonec se někteří vrátili ke značce, s kterou byli dlouhodobě spokojení.

„Pozoruji větší porovnávání cen s konkurencí. Dříve nebylo tak běžné, že se zákazník přišel nejprve podívat na ceny a pak i sám přiznal, že se jde podívat do konkurenční firmy, aby mohl cenu porovnat,” dodala podnikatelka.