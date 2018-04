Senior doprava jede. Zkušebně i v Brandýse

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 18240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hradisková č.p. 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Zaměstnavatel vyžaduje spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti, trestní bezúhonnost, právní a zdravotní způsobilost. , Praxe v oboru a znalost dětské a zdravé výživy bez polotovarů a jiných škodlivin je výhodou., Odměňování s pevnou a pohyblivou složkou., Výše mzdy se odvíjí podle počtu odpracovaných let., Kontakt: telefonicky (v pracovní dny od 6.30 do 16.00) nebo e-mailem. Pracoviště: Mateřská škola hradisková, jablonné nad orlicí, Hradisková, č.p. 619, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Informace: Lenka Prokopcová, +420 465 642 291.

Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů OPERÁTOR/KA MONTÁŽE. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Rybník č.p. 242, 560 02 Česká Třebová 2, Jsme výrobní firma a dodáváme plastové výrobky nejen do automobilového průmyslu až po finální montáž a to vše se 70% zaměstnanců se zdravotním omezením., Jste manuálně šikovní?, Rádi v našem kolektivu přivítáme šikovné pracovníky., Práce je vhodnějsí pro ženy., Možnost zkráceného úvazku dle domluvy. , POŽADUJEME: kladný přístup k práci, zodpovědnost a manuální šikovnost ostatní Vás naučíme., NABÍZÍME: mzdové ohodnocení odpovídající osobním výsledkům, příspěvek na obědy, výhodné telefonní tarify, podíl na zisku společnosti, možnost spolurozhodovat, pravidelné firemní akce, společný nákup zdravých potravin, KONTAKT: paní Slezáková, telefonicky (7 - 14 hodin), e-mailem nebo osobně po předchozí tel. domluvě (Rybník 91). Pracoviště: Solea cz výrobní družstvo, 560 02 Česká Třebová 2. Informace: Jana Slezáková, +420 777 123 028.

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ SKUPINY C + E. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Písečná č.p. 141, 561 70 Písečná + práce na stavbách, Požadujeme: , - ŘP sk. C + E, - platný profesní průkaz, - bezúhonnost, spolehlivost, - zdravotní způsobilost, - praxe v oboru vítána, Kontakt: telefonicky v pracovních dnech do 15 hodin nebo e-mailem. Pracoviště: Mados mt s.r.o. - dlouhoňovice, 561 70 Písečná. Informace: Roman Baláš, +420 603 269 006.