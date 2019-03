Kdo se chystá přecházet přes přechod na silnici I/35 u krytého bazénu ve Vysokém Mýtě, toho možná zaskočí nefunkční semafory.

Ilustrační foto | Foto: Deník/archiv

Od pondělí až do odvolání jsou totiž mimo provoz, a to z důvodu výměny světelného signalizačního zařízení. Radnice radí lidem, zejména školákům, aby radši využili nedaleký podchod z Rokycanovy do Komenského ulice nebo přecházeli na přechodech na světelně řízené křižovatce s ulicí Prokopa Velikého.