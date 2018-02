Sehnat kandidáty může být v menších vesnicích problém

Orlickoústecko - Představitelé obcí jsou proti povinnému zveřejňování majetku.

Plat, obrazy, automobil, vybavení domu… Komunální politici musí podle zákona zveřejňovat majetek. Ne všem se to ale líbí. Změnu žádají starostové i Pardubický kraj. Jinak bude někde problém dát dohromady kandidátní listinu do podzimních voleb.

V Dolní Čermné rezignoval kvůli zákonu jeden radní, v některých obcích majetkové přiznání na protest nepodali a čekají na novelu zákona. „Měl jsem vždy problém sestavit kandidátní listinu, protože v malých vesnicích není moc lidí, kteří chtějí pracovat pro obec. Pokud kandidátní listinu v Dolní Čermné nesestavím já, tak zřejmě nevznikne vůbec. V naší pětičlenné radě rezignoval jeden radní, který pracuje jako vyšší bankovní úředník a nesmí na základě pracovní smlouvy zveřejnit své příjmy třetím osobám. Další radní, manažer firmy, která zaměstnává osmnáct set lidí, oznámil rezignaci, ale nakonec ji vzhledem k našim aktivitám stáhl,“ uvedl starosta Dolní Čermné Petr Helekal.

V některých obcích regionu starostové majetková přiznání nevyplnili. Nesouhlasí s tím, aby jejich majetky, které nenabyli jen prací pro obec, byly volně přístupné na internetu. „Nikdo z nás přiznání nevyplnil. V tuto chvíli jsme na hraně zákona a nevíme, co bude dál. Zatím se nám ale nikdo neozval. Nevadí nám přiznat majetek, ale proč do toho tahat manžele, manželky a společníky. Připojili jsme se k protestu a čekáme, jak dopadne ústavní stížnost právničky Jany Hamplové. Pak zvážíme další postup,“ sdělil Stanislav Hladík, starosta Dolního Újezdu.

Zábava v hospodě

Přiznání nevyplnili ani starosta a místostarosta Českých Heřmanic. Stejně jako jinde i oni čekají, zda projde novela zákona. „Nelíbí se nám, že si mohou lidé přiznání prohlížet na internetu a pouštět někde v hospodách,“ podotkl heřmanický starosta Pavel Eliáš.

Nikdo zatím nedokáže odhadnout, jak výrazně se povinnost přiznávat majetek odrazí na letošních komunálních volbách. „V červenci, až se budou uzavírat kandidátní listiny, bude jasněji. Zákon nám vadí, je to zásah do soukromí a přijde mi až diskriminační. Je to obrovská chyba, která v malých obcích může mít až fatální následky,“ dodal František Bartoš, starosta Poříčí u Litomyšle.

Šikana?

Sdružení místních samospráv společně se starosty i Pardubickým krajem usilují o změnu v zákoně. „Naším cílem není boj proti transparentnosti, ale chceme upozornit na dopad zákona na samosprávy. Naši výzvu podepsalo přes 2500 obcí a měst a v pondělí jsme ji předali Andreji Babišovi,“ informoval Petr Helekal, starosta Dolní Čermné a předseda Mikroregionu Severo-Lanškrounsko.

Obce mají i plnou podporu kraje. „Seznámil jsem se s jednotlivými novelami a pojem transparentnost se nemůže rovnat šikaně, protože zacházíme do osobních práv jednotlivců, kteří se účastní veřejného života. V registru se navíc objevilo takzvané bonzácké tlačítko, což je jakýsi odkaz na anonymní podnět,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Sdružení místních samospráv kritizuje, že majetek musí zveřejnit všichni komunální politici, i ti neuvolnění. A navíc přehled majetku na webu ministerstva spravedlnosti je volně dostupný na internetu a přístup do něj naprosto anonymní.

Novely zákona

Problémy současného zákona částečně řeší dvě novely, které míří do prvního čtení. Poslanci KDU-ČSL vyjímají z povinnosti podávat prohlášení podle zákona o střetu zájmů místostarosty, radní a další veřejné funkcionáře. Poslanecká novela STAN umožňuje prohlížení podaných oznámení o majetku jen vůči individuální žádosti toho, kdo hodlá do daného oznámení nahlížet. „Přestože ani tyto novely neřeší všechny problematické aspekty zákona o střetu zájmů, mohou významně přispět ke zmírnění jeho dopadů na komunální sféru a mají naši plnou podporu,“ vysvětluje europoslanec Stanislav Polčák.