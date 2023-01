Projekt se rozšířil a nyní čítá 46 tvůrců nejen z Orlických hor, kteří ručně vytvářejí výrobky od keramiky přes knihy až po pečivo. Zakladatelka projektu vysvětluje v rozhovoru pro Deník, jak platforma vznikla, kdo za ní stojí, jak se snaží pomoci dalším tvůrcům a podle čeho je do projektu vlastně vybírají.

Jak vznikla myšlenka na založení této platformy?

Nápad začít s projektem, jako podpora tvůrců z Orlických hor, přišel na podzim roku 2020. V té době už byly covidem ohroženy vánoční trhy a malí prodejci byli nuceni zavírat své obchody. Většina tvůrců na nic takového nebyla připravena. Jejich tvorba fungovala převážně na osobním setkávání se zákazníky. Cítila jsem, že v té době bylo obzvlášť důležité poukázat na zručné lidi kolem nás a motivovat ostatní k tomu, aby se na ně nezapomínalo.

Kdo stojí za projektem Zrozeni k tvoření?

Od počátku jsem měla podporu ve svém partnerovi Josefu Šulcovi a kamarádce Dominice Dytrtové. S nimi dodnes tvoříme základ týmu. Velkou pomocí nám byl Lukáš Fabiánek, který nám pomohl vytvořit web. Velkou podporu a pomoc máme také u Evy Tobiškové a Jiřího Rába, kteří jsou společně se mnou zakladateli Mezi Trámy a jsou tak hlavními organizátory všech našich trhů.

Který tvůrce se k vám přidal jako první?

Celý projekt jsme odstartovali videem, ve kterém sdělujeme myšlenku o tom, jak je důležité nepodléhat konzumu a podporovat lokální a poctivou tvorbu. Pro toto video jsme oslovili pár tvůrců z okolí. Mezi nimi byli Holky šijou, kovář Honza Celer, knihařka Eva Tobišková, čalounice Lucie Maixnerová, keramička Petra Wiesinger a pár dalších. Ti se také stali prvními tvářemi na našem webu a se všemi máme krásnou spolupráci dodnes.

Podle jakých kritérií vybíráte tvůrce?

Zpočátku jsme měli jediné kritérium – tvůrce musí pocházet nebo tvořit v Orlických horách. S postupem času jsme náš pohled pozměnili. Požadujeme, aby měl tvůrce založenou živnost a je dobré, když má vytvořenou alespoň nějakou značku, Facebook, Instagram nebo jinou platformu, na kterou můžeme odkazovat a propagovat tak jeho práci. Chceme také foto a text o značce a tvůrci. Myslíme si, že celková prezentace tvorby je velkou součástí výsledku, tedy výrobku jako takového.

Mohou se k vám přihlásit lidé pouze z Orlických hor, nebo i odjinud?

Brzy jsme si uvědomili, že Orlické hory nemají úplně jasné ohraničení. I tady pracujeme pocitově. My pocházíme ze Žamberka. Proto je velká část tvůrců z našeho blízkého okolí. Máme nastavené nějaké hranice, kde už je to pro nás „mimo Orlické hory“. Zároveň si však dovolujeme dělat výjimky, v případě, že objevíme někoho, kdo nás svoji tvorbou opravdu zaujme. Takto máme mezi tvůrci například Evu se značkou „Lampy Clementine“, která pochází z Litomyšle a dělá jedinečná stínidla.

Co tvůrcům jako platforma nabízíte?

V první řadě se snažíme vytvořit komunitu lidí, kteří se živí rukama s tvůrčími nápady. Snažíme se o propagaci nejen jich samotných, ale celkově rukodělné tvorby. Každý tvůrce má portfolio na našem webu, což slouží jako taková databáze tvůrců z Orlických hor. Přeposíláme jim informace o případných trzích v okolí a nabízíme jim také pomoc s prezentací a tvorbou fotografií.

Jak funguje spolupráce s ostatními tvůrci?

Nebudeme lhát. Někdy je to náročné. Kreativní a tvořiví lidé často netíhnou k čemukoliv technickému, nebo je pro ně vše okolo počítačů ztráta času. Čeho si opravdu hodně vážíme je, když vidíme, že tvůrci spolupracují mezi sebou. Zpočátku se to mohlo zdát lidem jako naivní. Teď už máme několikrát potvrzeno, že to může fungovat. I na trzích mezi všemi panuje neuvěřitelná atmosféra plná upřímné podpory.

Jsou zrozeni k tvoření, říká zakladatelka platformyZdroj: Archiv Zrozeni k tvoření

Máte nějakou zkušenost, kde spolupráce nevyšla nejlépe?

Že by naše spolupráce s někým úplně nevyšla, si nemyslím. Spíš někteří z tvůrců přestali se svojí tvorbou nebo ji omezili. Každý má však od projektu jiná očekávání.

Snažíte se lidem ukazovat cesty, jak nakupovat. V čem to spočívá?

Žijeme v konzumní době a během jednoho kliknutí na internetu můžeme mít jakýkoliv produkt druhý den doma. Snažíme se lidi inspirovat k tomu, jak mohou nějaký výrobek pořídit od někoho, kdo bydlí třeba přes ulici. Nejenže člověk udělá radost originálním dárkem, ale také ví, koho tím podpořil.

Kolik tvůrců k vám dnes patří?

K dnešnímu dni je na našem webu zveřejněných 46 tvůrců a s minimálně dalšími třemi jsme v kontaktu.

Co plánujete do budoucna?

Nápadů je spousta, ale kloubíme projekt s našimi osobními i profesními životy, takže držíme tempo, které jsme schopni zvládnout. Před Vánoci jsme pořádali sérii výtvarných dílen a workshopů, které vedl vždy některý z našich tvůrců. V tom bychom velmi rádi pokračovali, aby měli lidé možnost nahlédnout pod ruce řemeslníkům a zkusit si také něco vyrobit vlastníma rukama. Kromě toho samozřejmě plánujeme i další trhy a zvažujeme i jiná místa jejich konání.