Ústí nad Orlicí - V Ústí nad Orlicí nakonec přece jen vyhlásí vyběrové řízení na provozování kulturního stánku.

Rozestavěná Malá scéna. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht



Poněkud nečekaného rozuzlení se dostalo kauze „Malá scéna“, již rozpoutala iniciativa pětadvaceti Oušťáků, kteří se otevřeným dopisem obrátili na starostu Richarda Peška a městské zastupitelstvo. V dopise žádali vyhlášení výběrového řízení na provozovatele zmíněného kulturního stánku, který má být po nákladné rekonstrukci otevřen letos na jaře.

Kdybych jen věděl, řekl Jiří Čepelka



Hned v úvodu pondělního jednání zastupitelů podal zprávu o vývoji celé věci místostarosta Luboš Bäuchel. Učinil tak v souladu se slibem, který dala rada města při minulém zasedání zastupitelstva. „Byla ustavena pracovní skupina, která měla připravit podklady pro radu města. Na základě předložených kritérií a určitých variant řešení dnes rada města schválila záměr provozování Malé scény prostřednictvím subjektu, který bude vybrán ve výběrovém řízení,“ prohlásil Bäuchel.



Po další diskusi byl pak záměr vyhlášení výběrového řízení schválen. Výměna názorů však nebyla bez emocí. Zřejmě nejemotivněji zapůsobilo vystoupení bývalého starosty města Jiřího Čepelky, dnes poslance parlamentu, ale zároveň také neuvolněného zástupce ústeckého starosty. Mj. uvedl, že kdyby věděl, co se bude kolem Malé scény dít, žádné miliony by pro ni nesháněl. „Když už se to ale stalo, tak si dohlédnu na to, aby se Malá scéna nestala jedním z pracovišť Klubcentra. Je tu spousta šikovných lidí. Mnozí víte, co se tady za mého starostování vyvádělo za psí kusy, a já bych byl rád, kdyby tady ty psí kusy pokračovaly i dál. Je úplně jedno, kdo to bude správcovat a kdo to bude provozovat. Důležité je, když kdokoli přijde, že tam chce dělat koncert nebo nějakou opičárnu, aby měl za jasně daných pravidel šanci to dělat,“ prohlásil před zastupitelstvem.

Signatáři dopisu jsou spokojeni



Vývoj celé kauzy zřejmě zaskočil zástupce signatářů otevřeného dopisu, kteří byli jednání přítomni. Robert Osman, jenž byl jedním z nich, tak od řečnického pultu nakonec jen s potěšením radě města a zastupitelům za jejich rozhodnutí poděkoval.

O komentář jsme požádali Petra Brzokoupila, který byl hlavním iniciátorem otevřeného dopisu a jednání zastupitelstva se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit. „Osobně jsem spokojený, protože bude vyhlášeno výběrové řízení tak, jak jsme v otevřeném dopise žádali. Věřím, že bude splněn i další náš požadavek, aby vše proběhlo transparentně. Přiznám se, že konečné rozhodnutí rady města pro mne bylo velkým překvapením. Nebyl žádný náznak, že by vedení města nějak chtělo změnit svůj původní názor, nenasvědčovala tomu ani korespondence, kterou jsme se starostou Peškem vedli,“ řekl včera pro Deník.

Související články naleznete:

ZDE

ZDE

ZDE