V obcích a městech okresu pokračuje sčítání kasiček Tříkrálové sbírky. Ta se letos koná hlavně on-line formou, v charitních centrech, na městských a obecních úřadech, v prodejnách potravin a v kostelích však bylo do 24. ledna možné přispět i do kasiček.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

V Jablonném nad Orlicí byla umístěna v infocentru, výtěžek činí 41 058 korun. Spočítáno mají také v Lanškrouně, kde bylo umístěno dohromady devět pokladniček. Lidé do nich nashromáždili celkem 30 702 korun. Přispět do celonárodní sbírky určené na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům nebo matkám s dětmi bude možné na webu sbírky až do konce dubna.