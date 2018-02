Sbírka byla úspěšná. Neziskovky získaly přes 250 tisíc

Ústí nad Orlicí - Tečku za poslední veřejnou sbírkou Společně za úsměv, kterou už radu let organizuje Konzum pro veřejně prospěšné neziskové organizace v regionu, udělalo včerejší předání symbolických šeků.

Pro pětadvacet neziskovek z Orlickoústecka, ale i dalších okresů v regionu, se peníze sbíraly od loňského října do konce roku 2017. Výtěžek nakonec činil 258 880 korun. Přes sto padesát tisíc se vybralo v prodejnách sítě obchodního družstva, Konzum jako každý rok přidal do grantového programu ze svých prostředků sto tisíc korun. Peníze se vybírají prostřednictvím dárcovských kuponů ve výši 30 korun, které lze složit na kterékoliv prodejně Konzumu. Testovanou novinkou byly letos kupony v hodnotě tři sta korun. Přispět lze konkrétní organizaci, i neziskovám obecně.

„Bohužel, v poslední době se dějí divné věci v naší společnosti,“ řekl v úvodu setkání ředitel Konzumu Miloslav Hlavsa, „čím dál častěji slyšíme od politiků slova o nepotřebnosti neziskového sektoru, někdy s takovým náznakem, jako kdybyste byli nějací příživníci. A to nám není jedno. Považujeme za důležité vám poděkovat za to, co děláte,“ řekl zástupcům neziskovek ředitel Konzumu.

Připraveno bylo pětadvacet šeků, jejich výše závisela na počtu příspěvků. Největší oblibě se mezi dárci těšil Červený kříž, který na své aktivity získal přes 30 tisíc korun.