Ústí n. O. – Jedenácté České letní speciální olympiády v Brně, kterou pořádal Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno a České hnutí speciálních olympiád, se zúčastnili i sportovci SK Človíček z Ústí nad Orlicí. Soutěžili v atletických disciplínách a domů si přivezli deset medailí, jedenáctá byla bronzová ze štafety 4 x100 metrů. Největším úspěchem bylo první místo a nominace Marie Bartošové na Světové hry do Los Angeles 2015.

Výsledky: R. Lengyelová – 3. místo ve skoku z místa

M. Bartošová – 1. místo běh 100 m

J. Čermáková – 3. místo hod granátem a 3. místo skok do dálky s rozběhem

F. Heinige – 1. místo běh 100 m

T. Putnar – 2. místo – skok do dálky s rozběhem

L. Starý – 3. místo hod granátem

M. Hamřík – 2. místo běh 100 m a 3. místo hod míčkem

M. Mareš – 1. místo skok do dálky s rozběhem

smíšená štafeta: Čermáková, Hamřík, Bartošová