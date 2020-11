Z důvodů bezpečnostních a hygienických byl uzavřen sběrný dvůr v ulici Kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fuchs Miroslav

Nařízení platí až do odvolání. „V termínech provozu tohoto sběrného dvora bude otevřen sběrný dvůr v Průmyslové ulici. Provozní doba sběrného dvora v Průmyslové ulici bude v pracovní dny vždy od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. V sobotu bude otevřen od 8.00 do 12.00,“ uvedla vysokomýtská radnice. Zákazníci jsou žádáni, aby dodržovali řádné rozestupy, nosily roušky a byli trpěliví, než je vpustí do sběrného dvora.