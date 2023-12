/VÁNOČNÍ PŘÍBĚH/ U piva se rodí různé nápady. Vloni se ředitel muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek vsadil s kamarádem, že na vysokém kole projede za tři dny pobřeží balkánské Černé Hory. Tehdy 140 kilometrů hravě zvládl a vyhrál pivo. Letos však sázku „projel“ ještě před svátky. Bláznivý nápad ztroskotal na oslovi, se kterým chtěl doputovat od Labe z Kojic na vrchol Králického Sněžníku.

Jiří Junek vloni ujel na vysokém kole 140 kilometr, letos ale sázku s oslem prohrál už před svátky. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Jiří Junek z Vysokého Mýta měl na závěr roku zajímavý nápad. Z nejnižšího místa v Pardubickém kraji dojít na to nejvyšší, tedy od Labe z Kojic doputovat za šest dní na vrchol Králického Sněžníku. S oslem.

„Sázka se zase zrodila u piva. Už jsem nechtěl nic opakovat s vysokým kolem, tak jsem přemýšlel, jestli něco v cizině nebo v Pardubickém kraji. Napadl mě osel, je tvrdohlavý a o to by byla cesta těžší, když se zabejčí. Ztroskotalo to na oslovi, žádného jsem nesehnal, i když jsem ho sháněl, obvolával a poptával, kde to šlo,“ řekl Jiří Junek.

Osel by podle něho byl k Vánocům symbolický, protože stál i v betlémě u jesliček. Měl už dokonce vyhlédnutou oslici Kateřinu u svého kamaráda. „Natrhal jsem kytici a jel k nim jak na námluvy. Mrcha si jablko vzala, ale pak přede mnou utíkala. Kamarád s ní zašel do stáje, ale jak vyšel ven, oslice mě uviděla, okamžitě se vyškubla a utekla,“ líčí Junek.

Uvažoval i o náhradní variantě místo osla, ale nakonec to odpískal. „Sehnal jsem trekovou kozu, existují dokonce půjčovny těchto koz. A ty jsou schopné spát venku i za den ujít těch třicet kilometrů,“ podotkl Junek.

Celá trasa z Kojic na Králický Sněžník má okolo 200 kilometrů a itinerář cesty měl ředitel muzea téměř nachystaný. „Z Kojic bychom šli podél Labe, to je na pohodu, pak podél Loučné a potom do Chocně po cyklostezce až do Letohradu. To je furt po rovině, až poslední dva dny bychom šli Těchonín a Dolní Moravu. Viděl jsem fotky z války v Alpách, kde tahali muly, ale pravda osla na fotkách nemají,“ dodal Junek.

Svátky se kvapem blíží a osla nemá. „Vzdal jsme to. Prohrál jsem dvě piva,“ uzavřel.