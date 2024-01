Ročně najezdí přes milion kilometrů a přepraví více než 30 tisíc klientů. S koordinací jízd sanitních vozů Zdravotnické dopravní služby (ZDS) Nemocnice Pardubického kraje pomáhá dispečerům od loňska nový informační a řídící systém. Skončila tak éra papírků, poznámek a sloní paměti dispečerů.

Ilustrační foto | Foto: Nemocnice Pardubického kraje

„Můžeme díky tomu lépe plánovat jízdy. Dispečer si jednotlivé požadavky seřadí, zadá si směr a vidí, kolik klientů má stejnou nebo podobnou cestu,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Nemocnice Pardubického kraje Magdalena Bláhová. Dispečerům se také snížil počet hovorů, protože s řidiči mohou komunikovat přes SMS. Čas jim ušetří i zautomatizované zapisování opakujících se jízd, a po implementaci posledního modulu i automatické přepisování žádanek z klinického informačního systému.

Místo papírků jedna tabulka

Jedna sanitka ZDS může najednou vézt až čtyři klienty. „Například když jedete do Ústí nad Labem, víte, že tu cestu spojíte s Prahou. Vyfiltrujete všechny naplánované jízdy směr Praha, podíváte se, na jaké jsou časy, a pak můžete naplnit sanitu čtyřmi lidmi, kteří jedou na vyšetření směr Praha. Cestou tam je všechny rozvezete, cestou zpátky posbíráte. A máte jednoduše naplánovanou jízdu, plně využité auto a zaměstnaného řidiče,“ pokračuje Magdalena Bláhová.

Nový informační a řídící systém podle ní některé věci zásadně změnil: „Je to jednodušší, dřív si to dispečeři všechno psali na papírky, museli si pak všechno pamatovat. Takhle pracují s jednou tabulkou v počítači.“ Dispečink sídlí v budově C v Litomyšlské nemocnici a funguje nepřetržitě 24 hodin denně. Dva dispečeři mají před sebou kromě dvou monitorů ještě velkou obrazovku, kde vidí polohu jednotlivých vozů. I to jim v plánování jízd pomáhá.

Klidně i na druhý konec republiky

Zdravotnická dopravní služba Nemocnice Pardubického kraje funguje hlavně pro oblast Orlickoústecka a Svitavska. Záleží na místě trvalého pobytu. „Pacienta dovezeme kamkoliv, ale nejsme taxi. Vezmeme ho z místa jeho trvalého bydliště do nemocnice a pak zase automaticky zpátky. To znamená, že pokud pacient bydlí na námi obsluhovaném území a nejbližší pracoviště, kde poskytují péči, kterou on potřebuje, je až v Liberci, dovezeme ho do Liberce,“ vysvětluje Magdalena Bláhová.

Zdravotnická dopravní služba může svého klienta teoreticky dovézt kamkoliv. Pojišťovna ale proplatí jen kilometry k nejbližšímu pracovišti, kde jsou pacientovi schopni poskytnout požadovanou péči. Pokud chce jinam (např. si vybere vzdálenější rehabilitační ústav či lázně), musí si kilometry navíc zaplatit sám. Dalším příkladem, kdy si klient musí celou cestu uhradit sám, jsou podle Magdaleny Bláhové cesty na záchytku, ty totiž žádná z pojišťoven nehradí.

28 sanitek, milion kilometrů a 30 tisíc klientů

Zdravotnická dopravní služba disponuje celkem 28 sanitními vozy a své pacienty z východní části Pardubického kraje sváží do nejrůznějších zdravotnických zařízení nejen v regionu, ale i mimo něj. Za rok 2023 najely sanitní vozy Zdravotnické dopravní služby Nemocnice Pardubického kraje přes milion kilometrů a převezly 30 tisíc klientů. Magdalena Bláhová by chtěla všechny poprosit především o trpělivost.

„Prioritu pacientů určuje čas, na který jsou objednaní. Ale snažíme se jízdy spojovat, to znamená, že občas pacient dorazí na vyšetření dřív, nebo po něm naopak musí čekat. Neplatí to pro jízdy tady po okolí, ale převážně pro jízdy na delší vzdálenosti. Když například vezete tři klienty na vyšetření do Prahy, je každý hotový v jiný čas, a bohužel na sebe musí počkat,“ uzavírá vedoucí odboru dopravy.

(Tisková zpráva)

Zdroj: Čížková Nikola