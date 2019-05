Do svého cíle ale nedojel, převrátil se na bok.

„Řidiči jsme z kabiny pomohli pomocí nastavovacího žebříku. Hasiči poté zjistili, že ze spodní nádrže do příkopu uniká nafta. K samotné nádrži se hasiči nedostali, a tak položili do příkopu, co nejblíž k nádrži sorpčního hada,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková s tím, že náklad čekalo přeložení do jiného vozidla a havarovanému kamionu pomohla odtahová služba.