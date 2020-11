V Ústí nad Orlicí, v Libchavách a nově i v České Třebové tuto službu zajišťuje Český červený kříž. „V některých dnech zájem není, v jiných máme dva nákupy denně,“ uvedl ředitel oblastního spolku Martin Hodoval.

Lidé, kteří službu využívají, chtějí koupit běžné základní potraviny. U některých klientů je znát, že spíš než o doplnění zásob jim jde o kontakt s jiným člověkem.. „Jedna paní v karanténě si objednávala každý den pár rohlíků a trošku salámu. Přemýšleli jsme o tom, proč si neobjedná větší nákup na více dnů, a myslíme si, že ji primárně ani tak nešlo o nákup, ale o to, že se za ní – byť na dálku – někdo zastaví,“ dodal Hodoval.

Ústecký Červený kříž zatím nemá problém nabízené služby pokrývat personálně. Pokud by někteří zaměstnanci museli do karantény, Červený kříž využije pro rozvoz nákupu dobrovolníky, které má v záloze. „Samozřejmě už jsme přijali některá opatření, pracovníci se ve městech nepotkávají, porady se odehrávají po telefonu, ve zvýšené míře dezinfikujeme vozidla a dbáme na hygienu,“ podotkl Hodoval.

Solidarita v těžkých časech funguje

V září rozjel nákupy potravin a donášku léků i chrudimský Český červený kříž. „Co se týče zájmu, denně to jsou jednotlivci, není to jako na jaře, kdy se dělaly desítky nákupů,“ uvedl předseda oblastní výkonné rady Vratislav Příhoda s tím, že teď volají už jen ti, kteří to skutečně potřebují. Červenému kříži nabídla mateřská škola, že děti pro seniory namalují obrázky, rozdávány budou pro potěšení s nákupy.

Pracovníci Červeného kříže potvrzují že solidarita mezi lidmi opravdu funguje. „Jednomu seniorovi jsme vezli nákup, který objednal pro sebe i pro sousedku. Nebo nám zavolal senior, že potřebuje nakoupit a za deset minut volal zpátky, že už není potřeba. V okně se viděl se sousedkou a dohodli se, že to pro něj zajistí,“ řekl Příhoda.

Nákup nabízí i město Polička, spolupracuje se studenty gymnázia. „Převažují nákupy pro osoby covid pozitivní nebo v karanténě, v tomto případě odbor sociálních věcí nevyužívá studenty, ale nákupy zajišťuje sám. Je to zhruba desítka lidí,“ uvedla mluvčí města Naděžda Šauerová. Ještě menší zájem mají o nákupy lidé seniorského věku a příliš využívaná není ani služba, která je cílená na rodiny se školáky, pro něž je možné zajistit on-line doučování. „Naše nabídka byla znovu zveřejněna ve zpravodaji, tak uvidíme, senioři hodně čtou,“ dodala Šauerová.

Kam zavolat:



Česká Třebová pracovní dny 8 – 10 hodin, 465 500 139

Hlinsko pracovní dny 8 – 10 hodin, 469 315 370, 469 315 355

Holice - 732 853 644

Choceň - 465 461 949

Chrast - 602 508 511

Chrudim denně 16 – 20 hodin, 800 477 774

Chvaletice všední dny 8 – 17 hodin, 724 725 359

Jablonné n. O. všední dny 8 – 10 hodin, 739 460 920

Jevíčko všední dny 8 – 12 hodin, 736 752 611

Králíky pondělí a čtvrtek 10 – 12 hodin, 777 474 353

Lanškroun pracovní dny 8 – 10 hodin, 703 309 125

Lázně Bohdaneč úterý a pátek 10 – 12 hodin, 778 005 225

Letohrad - 770 156 810, 773 758 164

Litomyšl pracovní dny 8 – 10 hodin, 605 929 273

Moravská Třebová - 734 797 499

Polička denně 734 152 221, 733 713 627

Svitavy - 777 119 399

Ústí nad Orlicí pracovní dny - 8 – 10 hodin, 736 516 276

Žamberk pracovní dny 8 – 10 hodin, 775 298 689, 775 298 646