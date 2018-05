S čekáním na chodbách interny je konec

Ústí nad Orlicí - Hejtman žádá vyšší komfort pro pacienty ústecké interny.

Den Orlickoústecké nemocnice.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Orlickoústecká nemocnice se dočká dalšího vylepšení. Vedle připravovaného centrálního příjmu, který má v Ústí stát do roku 2020, se nyní většího komfortu dočkají pacienti interny.

Pacienti na oddělení sídlícím v pavilonu D totiž často musí nedůstojně čekat na lůžku na chodbách či na hlavní recepci.

Nedůstojné podmínky

To zkritizoval hejtman Martin Netolický a žádá nápravu. „Nedovedu si představit, že by i nadále pacienti v naší nemocnici čekali v rámci interního oddělení na lůžku na chodbách nebo v hlavní recepci, kde se pohybují ostatní pacienti a návštěvníci nemocnice. Nejsou to důstojné podmínky odpovídající zdravotnictví 21. století,“ míní hejtman.

Přiblížit zdravotní péči ke standardu přitom pomůžou relativně nízké finanční náklady. Vedení nemocnice má potřebné prostory připravit do pondělí 7. května. „Vzhledem k minimálním nákladům a úpravám je tento termín realistický a pevně věřím, že pacienti tuto změnu ocení,“ dodal Martin Netolický. Jeho slova potvrdil i generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Chceme poskytovat nejen kvalitní a moderní zdravotní služby, ale zároveň nabízet péči v důstojném prostředí. Mělo by být co nejpřívětivější pro pacienty i pro jejich blízké. Určitě se budeme snažit ve spolupráci s Pardubickým krajem o zlepšení komfortu pro nemocné na interním oddělení Orlickoústecké nemocnice, ale i na dalších pracovištích naší společnosti,“ konstatoval Tomáš Gottvald.

Nové přístroje

Novinku mají letos i na gynekologicko - porodnickém oddělení, kde díky nadačnímu fondu S námi je tu lépe slouží fetální monitor STAN. Ten pomáhá sledovat aktivitu miminka v průběhu těhotenství od 36. týdne a následně při porodu. V letošním roce by nemocnice díky fondu ráda získala stabilometrickou plošinu, která pomůže při rehabilitaci pacientů.

Zmíněný centrální příjem se má začít stavět letos, vyrůst má na místě současného nemocničního parkoviště. Stavba byla rozdělena do dvou etap, nejdřív se budou stavět vedlejší objekty, po jejich dokončení v roce 2019 pak i hlavní budova.