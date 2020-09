Sedmička má pro rodinu velkou symboliku. Na cestu se vydávají v sedmi, vedle rodičů Petra a Denisy a jejich dětí Arthura, Cailin, Naomi a Enza je sedmým členem výpravy Tao, dům na kolech. Rodina má zkušenosti se sedmi kulturami, žila v sedmi zemích a ovládá sedm jazyků. V neposlední řadě sedmička je pro Denisu a Petra šťastným číslem, brali se 7. 7. 2007 a svatba trvala 7 dnů.

Cestování v krvi

Nápad uspořádat cestu kolem světa přišel před čtyřmi lety.

„Čí byl? My se vlastně nemůžeme dohodnout, oba jsme to měli v krvi,“ usmívá se Denisa. Když přišly děti, zdálo se, že je s cestováním konec. „Měli jsme kamaráda, který objel svět. Potvrdil nám, že cestu můžeme podniknout i s dětmi a dal nám pro inspiraci knihu. Po jejím přečtení jsme se poměrně rychle rozhodli a cestu v rodině odhlasovali. Děti jásaly,“ vzpomíná Denisa. Začaly přípravy expedice. Jen přes rok trvalo najít ten správný vůz. „Taková auta existují jen jeden kus, jsou unikátní. Dají se vyrobit na zakázku, ale to je velmi finančně náročné. Hledali jsme po celé Evropě a auto našli ve Francii. Když jsme viděli toho krasavce, hned jsme věděli, že je to on,“ říká tatínek Petr. Následovala náročná úprava interiéru, aby na pár metrech čtverečních bylo vše nezbytné, co bude několikačlenná rodina při svém cestování potřebovat. „Na chalupu do Boříkovic jsme přijeli v létě a původně jsme si mysleli, že do zimy odjedeme. Ale to se nedalo stihnout, přišla zima a my zapadli sněhem. Na jaře přišlo nemilé překvapení, zjistili jsme, že podlaha v zadní části je celá shnilá,“ popisuje přípravy Petr. Rodina se nakonec rozhodla, že auto zachrání, což trvalo měsíce a expedici odsunulo na rok 2020. „Na jaře přišla pandemie, další šok, ze kterého jsme se vzpamatovávali několik měsíců,“ říká Petr s tím, že místo cesty kolem světa rodina na jaře podnikla cestu kolem jejich louky. „Za pět dnů jsme ujeli asi 450 metrů. To bylo naše první dobrodružství,“ usmívá se.

Vše nakonec klaplo, i díky velké podpoře z okolí. Expedice 7x7 family odjela do Francie, kde už bude žít v Taovi, domě na kolech a připraví se na podzimní cestu do Afriky. Petr s Denisou doufají, že se mezitím situace s koronavirem stabilizuje. Podle itineráře je po Africe dalším cílem plavba přes oceán a Patagonie v jižní Americe, rodina chce postupně doputovat přes severní Ameriku až na Aljašku a pak poznávat Asii. „Každý máme pár vysněných zemí, které bychom chtěli objevovat,“ podotýká Denisa.

O dětech a pro děti

Ideální představa je, že cesta kolem světa potrvá tři, čtyři roky. Rodina vytvořila webové stránky www.7x7.family, na kterých bude popisovat svá dobrodružstvích. Akcentován bude dětský čtenář. „Naše cesta je o dětech a pro děti, zaměří se na ně několik našich projektů. Expedice není výhradně o cestování, má poslání, chceme objevovat a učit se a podělit se o to s ostatními. Chceme se nechat inspirovat a zároveň inspirovat. Co nám leží na srdci, je rozmanitost planety, odlišnost kultur je tak obohacující. Rádi bychom svým malým dílem přispěli k tomu, aby se dětem otevíral jiný pohled na naši planetu, viděly krásu světa v jeho rozmanitosti,“ konstatoval Petr.

V plánu je například blog a později kniha cestovatelských postřehů a zážitků kreslená a psaná malými cestovateli pro děti. K poslání expedice Denisa dodává: „Je o otevřenosti vůči celému světu, toleranci. Vidíme tu cestu v hlubším kontextu, stojí za to riskovat a mít odvahu realizovat svůj sen. Ať je to cestování nebo něco jiného, třeba skromnějšího. Trocha rizika stojí za to a odvaha se vyplatí.“

Nesnází na cestách se 7x7 family nebojí. „Na každý problém existuje několik řešení, jenom je člověk musí najít,“ uzavírá s úsměvem Petr.