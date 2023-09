Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání téměř jednohlasně schválilo zákonodárnou iniciativu Pardubického kraje ve věci změny rozpočtového určení daní (RUD) pro kraje. Zdržel se jediný zastupitel, ostatní byli pro. Návrh, kterým se dlouhodobě zabývala Asociace krajů České republiky, počítá s tím, že žádný z krajů nebude nově dostávat méně prostředků, ale dojde k dorovnání znevýhodněných regionů, včetně Pardubického kraje.

„Naším hlavním motivem pro podání krajské legislativní iniciativy je narovnání nespravedlivého rozdělení daní mezi kraji, což konkrétně pro náš region znamená, že dvacet let získáváme o 800 milionů až 1,7 miliardy korun ročně méně než srovnatelně velké kraje. Některé kraje jsou tak schopné nad rámec běžných činností investovat do nákupu různých pozemků a nabízet je investorům či investovat do cenných papírů. Některé kraje vůbec neví, co je to úvěr, protože všechno zvládnou financovat z vlastních disponibilních zdrojů právě z rozpočtového určení daní. Proti tomu jsou kraje, které se bez úvěru neobejdou. Je to opět ukázka disproporce a toho, že se musí najít systémové řešení a nastavení změnit,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Podobně jsou znevýhodněné také Středočeský kraj, Zlínský kraj či Jihomoravský kraj.

Legislativní iniciativu v obdobné podobě by tak dle předchozích jednání měly podat také další postižené kraje, a to v podobě, která byla připravena v rámci Asociace krajů České republiky.

„Prostředky by se dle návrhu měly rozdělovat podle klíče, na kterém jsme se uvnitř Asociace krajů ČR v minulosti s kolegy shodli. Parametry mají zohledňovat počet obyvatel kraje, délku silnic II. a III. třídy, rozlohu a strukturu kraje, dále pak počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby, počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích a pro všechny kraje shodný vyrovnávací koeficient, který je nezbytným předpokladem pro nalezení shody mezi kraji. Tento koeficient znamená, že by žádný kraj na navrženém nastavení netratil. Při výpočtu dopadů nového nastavení vůči daňově uzavřenému roku 2022 činí navýšení rozpočtového určení daní pro kraj přes 1,1 miliardy korun ročně,“ vysvětlil návrh hejtman Netolický.

Ten zároveň připomněl, že již od roku 2021 čeká na projednání jiná krajská legislativní iniciativa. „Jsem přesvědčený, že Poslanecká sněmovna by se měla návrhy krajů zabývat a projednávat v určité lhůtě. Na jiné krajské legislativní iniciativě však vidíme, že poslanci si dva roky nenašli čas zařadit na jednání legislativní iniciativu, kterou jsme předložili již v roce 2021. Pokud by k tomu došlo i v rámci této iniciativy, která bude předložena ze strany více krajů, tak bychom pak zvažovali možnost iniciovat změnu jednacího řádu Sněmovny,“ naznačil další možné kroky hejtman.