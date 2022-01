„Jedná se o skutečně nešťastnou shodu okolností, protože ani podle plánů ekologů a myslivců by se něco takového právě zde stát nemělo. Nehoda tak nesouvisí s tím, že by dálnice byla nějak uspěchaná nebo nedokončená,“ uvedl po nehodě poslanec Martin Kolovratník, který upozornil, že zprovoznění dálnice podléhá velmi přísným bezpečnostním normám.

Své však k tomu dodal i přímý účastník nehody. "Jsem moc rád, že se to začalo řešit až po té co jsme se tam s přítelkyní málem zabili. Bylo jen veliké štěstí, že se kolem nás nevyskytovalo žádné další auto. Ta zvířata tam prostě neměla co dělat. Tenhle zážitek si poneseme do konce života," okomentoval nehodu Marek Pavelka. A dodal: "Zkuste se na to podívat i z naší strany účastníků, kteří seděli v tom autě, a budeme z toho mít další komplikace".

Marek Pavelka, účastník srážky s prasaty:



Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je spuštění provozu na úsecích bez oplocení běžné a dálnice je navíc v režimu předčasného užívání. „Nejsme v režimu hotové stavby, jsme v režimu předčasného užívání. Stavba podle stavebního úřadu i dopravní policie a expertů dokáže bezpečně a plynule přenést dopravu,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Firma měla podle harmonogramu oplocení dodělat v nadcházejících třech měsících. „Zbytek prací, mimo dopravní trasu, doděláváme za provozu. Aniž by si toho většinou řidiči všimli,“ dodal Rýdl.

Po kritice, která se na slavnostně otevřený třináctikilometrový úsek snesla, ŘSD přislíbilo, že stavba plotů začne co nejdříve. „ŘSD dělá maximum, aby zrychlilo postup výstavby konečného oplocení. Pokud to klimatické podmínky povolí, výstavba začne prakticky ihned už v příštím týdnu a prioritně se bude stavět poblíž přirozených přechodů pro zvěř,“ přislíbil Kolovratník. Kompletní oplocení má být hotové v průběhu letošního dubna.

Pracovníci ŘSD doplní ještě více ohradníků, tak aby zvěř co nejvíce odrazovaly. Firma kolem nových úseků instalovala ještě před zprovozněním světelné odrazky pro plašení zvěře. Odrazky jsou navíc doplněny o pachovou zábranu. „Světlo auta včas a dostatečně varuje zvěř před vstupem na vozovku tím, že je odráženo odrazkou do okolí,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic.

Jediné na čem se politici shodnou, je význam dálnice pro region. „Nikdo žádným způsobem nechce zpochybňovat význam D35 pro Pardubický kraj,“ upozornil Netolický. „Úbytek tranzitní dopravy se okamžitě projevil nejen u nás v Pardubicích, ale zejména v Hradci Králové,“ dodal Kolovratník.

