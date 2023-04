/MAPY VARIANT/ Už dvakrát vrátil Krajský úřad Pardubického kraje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plány na vybudování silničního obchvatu České Třebové. A potřetí se tak stalo tento týden. Jen projednávání EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) na obchvat běží od roku 2016. To, že se úlevy od ucpaného centra Třebováci jen trak nedočkají, dokládá skutečnost, že ŘSD ani v aktuálních, čtyři dny starých plánech nezveřejnilo jediné datum, kdy by měla začít jeho stavební příprava, natož samotná realizace.

Stávající úzký průtah Českou Třebovou | Foto: mapy.cz

Vrácení dokomentace vyplývá z informací v registru oznámení EIA. "Dne 14. 4. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje vrátil Dokumentaci EIA k dalšímu přepracování," potvrdilo ŘSD na svém webu.

"Letos tedy nejspíš EIA nebude. Osm let, to je světelná rychlost přímo," glosují to obyvatelé Třebové.

Úřad vrátil dokumentaci k přepracování na základě vyjádření dotčených osob, zejména ze strany městských a obecních úřadů podél trasy. Zpracovatel dokumentace Vladimír Ludvík má například doplnit údaje o záboru půdy u jednotlivých variant, včetně tříd ochrany.

V dokumentaci chybí reálné vyhodnocení dopadu jednotlivých variant na lesy a stanovení kompenzačních opatření. Zpracovatel údajně nedodal ani zdravotní rizika z podoby imisních koncentrací a kompletní biologický průzkum. Projednávání obchvatu se táhne od roku 2016.

Psali jsme před sedmi lety:

ŘSD chystá obchvat České Třebové a přivaděč na D35

Trasa nové přeložky silnice I/14 vede okolo České Třebové až k Opatovu. Nová trasa by vytvořila obchvat Třebové, kterou zatěžuje tranzitní doprava. Silnice I/14 prochází napříč celým 15tisícovým městem i okolními obcemi. Dokumentaci krajský úřad již v roce 2020 jednou vrátil k doplnění, protože chyběly některé její součásti.

Tři různé varianty

Návrhy tras obchvatu České Třebové včetně zelené.Zdroj: ŘSD



ŘSD v materiálu předkládá tři varianty přeložky silnice. První dvě jsou podobné a měří asi 14 kilometrů. Obě odklánějí dopravu ze současné silnice I/14 v nezastavěné části sousední obce Dlouhá Třebová přibližně naproti autobazaru. V červené variantě se pak obchvat napojuje na přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, ve variantě modré je napojení o něco severněji, na opačné straně rybníku Hvězda stykovou křižovatkou na silnici I/43.

Česká Třebová trpí tranzitní dopravou. Podle posledního sčítání dopravy v roce 2020 centrem města projede 12 tisíc aut denně.

Třetí, zelená, je alternativou ke dvěma předchozím a zajišťuje pouze obchvat větší části České Třebové. Trasa je výrazně kratší, měří jen něco přes pět kilometrů, její součástí jsou ale tři významné mostní objekty. Trasa se odpojuje od silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva, na konci úseku je napojena do křižovatky silnice I/14 se silnicí III/01427. Jinými slovy, obchvat by pole této varianty začínal až mezi Dlouhou Třebovou a Lhotkou, tu by obešel západně a zbytek Třebové východně.

Přesný popis variant a další informace najdete v infoletáku ŘSD - ZDE

Varianta zelená podle zpracovatele dokumentace nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14 procházejícího Českou Třebovou ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice. Není také v územních plánech obcí. V souladu s územními plány je prakticky pouze varianta červená. Přeložka je navržena jako dvoupruhová komunikace. I delší varianty obsahují mostní stavby, shodně po sedmi.

Příznačné je i to, že se zelenou variantou nepočítá aktuální mapa ŘSD.

Návrhy tras obchvatu České Třebové - jen modrá a červená..Zdroj: ŘSD