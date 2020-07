/VIDEO/ Po přívalových deštích byla v úterý neprůjezdná cyklostezka mezi Ústím a Brandýsem nad Orlicí, rozvozněná Orlice ji zatopila v úseku z Perné na Bezpráví.

Utopené kolo | Foto: Facebook

"Nezkoušejte to projet, proud je v jednom místě silný a vody je hodně!" varovali hasiči z SDH Orlické Podhůří. Cyklisté to však přesto zkoušeli. "Navečer tam smetl proud starší paní na elektrickém kole, kolo jí přímáčklo pod vodu, štěstí, že jí tam další lidi, kteří se to snaží projet, pomohli a paní se neutopila," aktualizovali hasiči později svůj příspěvek. Proud byl skutečně velmi silný, jednomu mladému muži vzal kolo. "Kdybyste ho někdo našel, až opadne voda, tak prosím o vrácení, na řidítku mělo přivázanou červenou tašku," informovala rodina na sociálních sítích.