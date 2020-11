Hadrákům, které proslavil film Vrchní, prchni!, a životním osudům obou bratrů je věnována jedna ze stálých expozic českotřebovského muzea. Letos město získalo dotaci na její podstatné rozšíření, radnice se však rozhodla, že se dotace vzdá a projekt odloží do budoucna. Vyšel by dráž než se předpokládalo.

Na sociálních sítích rozhodnutí radnice lidé oceňují. „Určitě je to rozumné a prozíravé rozhodnutí,“ uvedl Jaroslav.

Expozice Velorexů vznikla před více než osmi lety jako součást nové budovy městského muzea. Objekt připomínající garáž pro vozítka však už svou velikostí nestačí a začala se připravovat přístavba. „Muzeum své sbírky stále rozmnožuje. Právě tříkolová vozítka jsou návštěvnicky velmi oblíbená a mají značný potenciál přilákat veřejnost z různých koutů republiky i zahraniční turisty. Žádné muzeum Velorexů v České republice totiž zatím neexistuje a navíc Velorex do České Třebové prostě patří,“ vysvětlovala tehdy ředitelka muzea Jana Voleská.

ŽÁDALI O DOTACI

Přístavba měla mít dvě výškové úrovně – hlavní halu a ochoz, počítalo se s interaktivními prvky nebo galerijním prostorem. Město na projekt za 15 milionů korun žádalo dotaci z programu na podporu cestovního ruchu v regionech vypisovaném ministerstvem pro místní rozvoj. A bylo úspěšné, pět milionů korun by získalo. Po aktualizaci rozpočtu se však celková cena za dílo vyšplhala na zhruba 20 milionů korun a rozdíl by muselo město financovat ze svého. Proto padlo rozhodnutí, že Česká Třebová dotaci odmítne a rozšíření expozice se odkládá.

„Za sebe s těžkým srdcem říkám, že projekt odkládáme. Náklady jsou v takové výši, že projekt nejsme schopni zrealizovat,“ konstatoval místostarosta Josef Kopecký.

Nyní se nabízejí dvě řešení. „Buď se dohodneme, že projekt přepracujeme a celý ho zlevníme, což je relevantní varianta. Na druhou stanu s tím, jak je ta budova navržena na míru a na klíč pro to, jak má být využívána, tak by to byla – a to je můj subjektivní postoj – škoda. Druhé řešení je, že projekt odložíme a pokusíme se v budoucnu sehnat peníze znovu,“ dodal Kopecký.