Do konce října bude pokračovat částečná uzavírka silnice III/31117 v obci Horní Třešňovec kvůli rekonstrukci jejího povrchu. Práce na silnici probíhají v délce necelých tří kilometrů.

Tento týden v Lanškrouně také začaly úplné uzavírky silnic v ulicích Olbrachtova a Seifertova. Potrvají do prosince. V Olbrachtově ulici skončí uzavírka 6. prosince, Seifertova ulice bude hotová o týden později.

Lanškroun o nový kruhový objezd usiluje přes deset let. “V roce 2017 jsme nechali upravit úseky od stávajícího kruhového objezdu po železniční přejezd, dále od Krčmy směrem na Štíty. Část od stávajícího kruhového objezdu po Krčmu je tak dalším úsekem, který čeká na svoji rekonstrukci,” uvedla Klementová.

Rozkopané ulice a uzavírka silnice. Na to si v těchto dnech musí dávat pozor řidiči na Lanškrounsku. Vedení města ovšem přineslo i dobré zprávy. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravy projektu nového kruhového objezdu na křižovatce ulic Lidická a Komenského, která dlouhodobě komplikuje plynulost dopravy.

