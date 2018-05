Rozkopané silnice způsobily kolaps

Pardubický kraj - Část kraje zažívá v těchto dnech dopravní kolaps.

Z hlavních silničních tahů na Svitavsku není rozkopaná jen silnice I/43 ze Svitav na Ústí nad Orlicí. Na pětatřicítce čekají řidiče omezení hned na čtyřech místech, od Cerekvice do Litomyšle, z Litomyšle do Janova a z Moravské Třebové do Mohelnice.

V pondělí k nim u Březové nově přibyla i třiačtyřicítka ze Svitav do Brna. „Práce budou probíhat za omezeného provozu,“ uvedl vedoucí pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic Jiří Hostaša. Opravy vozovky potrvají až do konce září.

Tím ovšem komplikace nekončí. Ve středu začínají opravy pětatřicítky na dalších dvou úsecích ve Vysokém Mýtě. „Staveniště bude předáno ve středu,“ řekl Hostaša.