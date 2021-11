Podpořit zimní stadion se rozhodli i biatlonisté Ondřej Moravec a Michal Krčmář. O plánech spolku, který touží po ledové ploše, hovořil jeden z jeho členů DAVID BROŽEK.

Vaši činnost již nějakou dobu sleduji. Působíte na mě jako parta nadšenců, která se rozhodla, že podpoří výstavbu zimního stadionu a ve svém volném čase dělá všechno pro to, aby se tak skutečně stalo. Je to opravdu tak?

Ano, dá se říci, že je tomu skutečně tak. Celá iniciativa byla založena dvěma členy a další dva se k nám záhy připojili, nyní jsme čtyřčlenný tým. Jsou mezi námi otcové dětí, ale i trenéři a pedagogičtí pracovníci. Osud dětí a mládeže nám není lhostejný a myslíme si, že je v zájmu nás dospělých budovat podmínky odpovídající zdravému vývoji našich potomků nejen ve městě, ale i celé spádové oblasti našeho města.

Psali jsme již:

Evidentně ale máte strach, aby k realizaci opravdu došlo. Proto jste založili veřejnou sbírku?

Strach… Snad ani ne strach. Jelikož máme přehled o cenách stavebních materiálů v současné době, jsme naplněni obavou, že celkový rozpočet projektu ani s poskytnutou 90milionovou dotací nebude dostačující. Tím pádem spadne dotační titul a výstavba se neprovede. Jde o několikátý pokus ze strany města, který je hodně blízko realizaci, a proto jsme se rozhodli založit veřejnou sbírku. Jde o pomoc městu Žamberk v budování sportoviště pro mládež celého regionu, to je potřeba si uvědomit.

Iniciativu najdete na facebooku - ZDE

Proč si Žamberk zaslouží vlastní zimní stadion?

Město má bohatou historii ledního hokeje. Založení hokejového klubu sahá do přelomu sezóny 1939/1940, konkrétně 29. prosince 1939. Po otevření stadionu ve stávající podobě v roce 2011 se několika nadšencům podařilo obnovit činnost mládežnických kategorií. Vizualizace zimního stadionu.Zdroj: Město ŽamberkV nedávné historii v klubu působilo ve všech mládežnických kategoriích najednou více než sto dětí. Postupem času nám i přes veškerou snahu děti ubývají. Soutěžní sezóna začíná již počátkem září a my máme led k dispozici většinou na začátku prosince… I přes tuto skutečnost se někteří vypracují a odcházejí do působišť, jako jsou například Pardubice nebo Hradec Králové. Ostatní neméně šikovní musí dojíždět na tréninky a zápasy většinou do Rychnova nad Kněžnou, do klubu, se kterým máme nadstandardní vztahy. Myslíme si, že by si mládež takové velké spádové oblasti kulturní a sportovní zázemí opravdu zasloužila.

Na co chcete peníze využít?

Peníze ze sbírky budou převedeny jako dar městu Žamberk v případě, že dojde k realizaci projektu. V případě varianty, kterou si nyní v žádném případě nepřipouštíme, budou prostředky použity výhradně na úpravu zázemí a zlepšení podmínek pro trénování mládežnických kategorií SK Divočáci Žamberk.

Město získalo dotaci od NSA, která činí více než 90 milionů korun. Podíleli jste se na přípravě projektu?

Ano, i na přípravě projektu jsme se intenzivně podíleli. Zajímali jsme se o uspořádání dispozic zimního stadion a komunikovali jsme s Českým svazem ledního hokeje a městem.

VÍCE O INICIATIVĚ NAJDETE ROZVNĚŽ ZDE, NA DÁRCOVSKÉM SERVERU DONIO

Do sbírky přispěli také zastupitelé Žamberka. Spolupracujete tedy s městem? Podporuje vaši činnost?

Máte pravdu, přispěli. Neskutečně si toho ceníme. Snažíme se s městem komunikovat. Myslíme, že naše spolupráce s radnicí je na dobré úrovni, ale jistě bychom našli nějaké rezervy. Z naší pozice je těžké jednat s nějakými institucemi. Jako příklad můžeme uvést Krajský úřad Pardubického kraje nebo Sdružení obcí Orlicko, zde by se dalo pracovat určitě intenzivněji. Činnost klubu SK Divočáci Žamberk město podporuje, naši iniciativu ne. Jedeme na bázi dobrovolnosti. Vznikl skvělý tým lidí, který by do budoucna mohl pomoci ostatním klubům a oddílům v obdobné situaci.

Zleva : David Brožek, Tomáš Brožek, Tadeáš Pešek a Jiří MencákZdroj: Deník/Karolína Velšová

Zimní stadion v Žamberku už podpořila řada sportovců, můžete některé jmenovat?

Opět máte pravdu (smích). Jednání se známými tvářemi stále probíhají. Doposud jsme spolupracovali s Ondrou Moravcem a Michalem Krčmářem, velkými osobnostmi světového biatlonu. Nyní je v plném proudu spolupráce s Petrem Krausem Riderem. Další budou následovat, ale nechte se překvapit. Na našich sociálních sítích postupně představujeme i odchovance našeho klubu. Připravujeme také další zpestření v podobě dražby předmětů věnovaných známými osobnostmi. Máte se na co těšit.

Za několik málo dnů jste vybrali 300 tisíc korun. Jaká je vaše meta?

Naše meta je nejvyšší. Musíme si uvědomit, že za tak krátkou dobu je sbírka poměrně úspěšná, což je skvělé. My ovšem neusínáme na vavřínech a pracujeme dál. Jedním z hlavních poslání sbírky bylo také probudit zájem veřejnosti. Myslíme si, že se nám doposud daří dobře, ale určitě ještě přidáme.

Hala má být multifunkční. Zahrají si tam tedy nejen hokejisté?

Jistě, projekt a dotace je na hokejovou halu. Jak je zvykem v ostatních halách v okolí, i zde by mohly najít domácí prostředí také ostatní sporty. Jmenovat můžeme například in-line hokej, hokejbal, florbal a podobně. Pokud by ani to nestačilo k dostatečnému využití, lze uvažovat o agility závodech psů, které se zde pravidelně konají, závodech a výstavách modelářů, tanečních show a podobných kulturních akcích.