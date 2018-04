Rozhovor: Šéf šermířů: Když se špatně umře, tak je celá scéna zabitá

Letohrad - Jednou za šermíře, jindy za Lucifera. PETR KUBÍČEK, šéf šermířské skupiny Honorata z Letohradu, se věnuje historickému šermu dvacet let. Nyní má jeho soubor okolo šedesáti členů. Vystupují na hradech po celé republice a občas si zahrají i v českých a zahraničních filmech.

Petr Kubíček, šéf šermířského spolku Honorata z LetohraduFoto: Deník

Jak jste se k šermu dostal?

Povoláním jsem bezpečnostní technik, což absolutně odporuje šermu. K tomu jsem přišel někdy v roce 1998, když jsem skončil s muzikou, aktivním hraním a začal mi chybět pohyb.



Našel jste k sobě v Letohradu podobné nadšence?

V roce 1998 jsem začínal v šermířském spolku v Dolní Dobrouči a po nějaké době jsem odešel a založil si vlastní soubor. Hledal jsem lidi, kteří byli podobné krevní skupiny. Začátky byly náročné. Najít nadšence čistě pro historický šerm, to byl opravdu boj. Honorata ale tyto lidi má.



Ve skupině máte hodně mladých lidí.

Ano, to je pravda. Můžu říct, že jsem už takový dinosaurus. Starší jsme v Honoratě čtyři a jinak je většina mládež z vysokých škol.



Trénujete každý týden?

Šermířské tréninky máme každý pátek a v sobotu ohniváci. Honorata se totiž kromě šermířských vystoupení zabývá i těmi ohňovými. Naši vysokoškoláci se koncentrují hlavně v Brně, takže mají i tam další individuální tréninky. Během roku máme navíc odborné a kaskadérské semináře.



Je to náročný koníček na vybavení?

Velice. Je to kůň, jinak to ani být nemůže. Kdo to bere jako koníčka, tak to asi dělá špatně. Je to náročné na lidi kolem sebe, protože jste s nimi hodně v kontaktu. Dá se říci, že je to moje druhá rodina. Novým členům ale můžeme s vybavením pomoci, protože jinak je ten úvod těžký. Věnujeme se období gotiky, renesanci, baroku a nyní strkáme nos i do doby pirátů. Dostáváme se tedy až do doby před druhou světovou válkou, takže záběr je obrovský. Jenom pořádné boty mušketýrky z kůže stojí kolem pěti tisíc korun. Potřeba je kostým na míru. A někteří členové Honoraty, ačkoliv jsou to chlapi, tak se naučili šít a udělají si sami věci z kůže i kostýmy. Průměrné vybavení na historické období stojí 25 tisíc korun.



Jsou v rodině následovníci?

Nejstarší dcera šermuje ve skupině Balestra, což je soubor, kde jsem působil, než jsem přešel do Honoraty. Šermuje i moje druhá dcera, která navíc tancuje. Synek dělá bubeníka u Honoraty. Moje manželka dříve šermovala. Děti jsem k tomu nutit nemusel. Jezdily se mnou na akce a postupně si chtěly něco vyzkoušet.



Máte s Honoratou nějaké trvalé „scény“?

Svojanov je naše základní scéna. A už několik let se pravidelně vracíme na Slovensko na Spišský hrad. Nádherné prostředí má i Český Šternberk a Hukvaldy.



A domácí Letohrad?

Snažili jsme se o šermování na hradě Lanšperk. A nyní připravujeme historickou bitvu v rámci 710. výročí založení Letohradu.



Bitvy, šerm… Jaké to je pořád dokola umírat?

Výborný dotaz. Umřít se musí tak, aby to divák pobral. Některé pády jsou groteskní. Když se umře špatně, tak je celá ta scéna zabitá. Ve vážném scénáři je potřeba opravdu padnout. Proto jezdíme na kaskadérské a odborné semináře.



Dostali jste se někdy k filmu?

Poslední dobou aktivit spojených s filmem přibývá. Bavíme se nejen o filmech s historickou tematikou, ale podíleli jsme se i na natáčení seriálu z první republiky, který dělá Česká televize. Hrajeme hospodské rváče, provokatéry a stávkokaze. Z historických věcí jsme spolupracovali na natáčení filmu o Janu Husovi. Řešili jsme natáčení pro zahraniční televize. Filmové zkušenosti máme a jsou důležité. Teprve tam si člověk uvědomí, co ještě neumí a má se doučit. Při natáčení pro zahraniční televize se potkáváte s lidmi, kteří jsou na profesionální úrovni. To je možná to, co nás posunulo o několik let dopředu.



Jsme na začátku letošní sezony. Co je pro vás top akce?

Rádi a pravidelně se vracíme do Znojma na historické vinobraní a moc se těšíme na letohradskou bitvu. To bude pro nás velmi závazná věc. Město Letohrad nás podporuje způsobem, o kterém si mohou jiné šermířské skupiny nechat jen zdát. A taky jsme zvědaví na pouť v Ústí nad Orlicí, která bude dobová.



Mají šermíři sny? Zahrát si třeba v pohádce…

Pro některé mladé šermíře je sen, že se tím budou živit. Jde to, ale je to pro mladé, fyzicky zdatné a ty, kteří nejsou vázaní rodinou a můžou jezdit po světě.

A když jste začínal?

Mým cílem bylo bavit se tím. Byl to pro mě obrovský relax. Přijedete na setkání, na bitvu, všude ohýnky, muzika… Kvůli šermu jsem si koupil kytaru a harmoniku. Někdo jezdí trampovat nebo na lyže, my jezdíme šermovat.

Akce Honoraty:

▸ 27.5. Jablonné nad Orlicí – Město dobrých lidí

▸ 2. – 3.6. Karlštejn – Královský průvod

▸ 23.6. Velké Losiny – Svatojánské slavnosti

▸ 30.6. – 1.7. Svojanov – Královské slavnosti

▸ 7. 7. Český Šternberk

▸ 21.7. Dačice – slavnosti

▸ 21. – 22.7. Hukvaldy – Hradní slavnosti

▸ 26. – 29.7. Svojanov – Festival práva útrpného

▸ 4. – 5.8. Spišský hrad (SK) – Súhradnice

▸ 18.8. Ústí nad Orlicí – Historická pouť

▸ 18. – 19.8. Svojanov – Třicetiletá válka

▸ 24. – 25.8. Ostrava – Strašidelná noc

▸ 1.9. Letohrad – Městské slavnosti

▸ 14. – 16.9. Znojemské historické vinobraní

▸ 26. – 27.10. Svojanovské stíny