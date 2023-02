Rozbitá slnice z Ústí do Letohradu se začne předělávat nejdříve za dva roky

Rozbitá silnice II/360 z Ústí do Letohradu se nového asfaltového krytu dočká nejdříve za dva roky, a to ještě jen na části trasy, ostatní budou následovat později. Nejsou peníze. První na řadu přijde nejspíš nejhorší úsek - z Ústí do Lanšperka. Informovalo o o tom pardubické hejtmanství.

Silnice II/360 je hlavně v úseku mezi Ústím a Lanšperkem hodně rozbitá. | Foto: mapy.cz