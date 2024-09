Vývojář SW pro moderní automatizované stroje | C nebo C# (45 - 60.000 Kč) Jsme moderní společnost, která roste každým rokem a své sofistikované stroje dodáváme po celém světě. Pokud vás baví EMBEDDED vývoj a chcete mít možnost osahat si finální produkt, u nás najdete podporu, různorodou a hlavně zajímavou práci! Pojďte se rozvíjet k nám, proto se ozvěte pro více informací. Náplň práce: navrhujeme a vyvíjíme moderní automatizované stroje pro celý svět, vaším hlavním úkolem bude vývoj našeho SW (programujeme hlavně v jazyku C), čeká vás denní spolupráce s kolegy na konstrukci a ve výrobě - budete si moci produkt "osahat", bude důležité se i neustále vzdělávat v oboru a poznávat moderní technologie a pokroky, primárně se jedná o práci on-site. 45 000 Kč

Detail nabízené práce