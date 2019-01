Orlickoústecko – Sdružení obcí Orlicko pokračuje ve svém projektu běžecky upravovaných stop v oblasti Buková hora – Suchý vrch.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

„V sobotu jsme po sněžení upravili základní trasy okolo Bukovky, na Převáž, na Suchák a okolo Sucháku a také nově do Orliček. V pátek jsme upravili vše, co se dalo a co jsme stihli. Takže okolo Bukovky, přes Bukovku, na Převáž, do Výprachtic a dokonce až do Štítů. Na stranu Sucháku až do Jamného k Tisu, do Těchonína a na Boudu. Zatím jsme nezvládli Mladkov a Lichkov, ale i na to dojde," informovali provozovatelé o víkendu milovníky běžkování. Zaparkovat auto by neměl být problém. Vedle parkoviště na sedle je zprovozněno i parkoviště na Suchém vrchu včetně posypané příjezdové cesty.

Informace o aktuálním stavu lyžařských tratí zájemci najdou na webowých stránkách http:ski.ttnet.cz.