Rok 2022 byl v Pardubickém kraji čtvrtý nejteplejší v historii měření

/ANALÝZA, GRAFY/ Loňský rok se ve východních Čechách zařadil mezi další v sérii teplotně abnormálních. Oproti normálu posledních 20 let byl teplejší o 0,8 stupně a oproti bývalému průměru z let 1961 - 1990 dokonce o dva stupně. Byl to čtvrtý (v Pardubickém kraji), resp. pátý (v hradeckém kraji) nejteplejší rok od roku 1961, první podobně horký rok byl 2000, vůbec nejteplejší pak 2018. Přinášíme analýzu Českého hydrometeorologického ústavu Rok 2022 v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Slunce, horko, vedro. Ilustrační foto | Foto: Jan Ježdík