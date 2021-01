Leo Express dostal od kraje nůž na krk

Králicko - Železniční trať z Ústí nad Orlicí na Králicko začal s novým jízdním řádem obsluhovat nový regionální dopravce. Kontrakt na následující desetileté období získala od Pardubického kraje společnost Leo Express. První dny provozu, od kterého si kraj sliboval větší spolehlivost a komfort pro cestující, se však neobešly bez vážných problémů. Pardubický kraj dokonce pohrozil Leo Expressu vypovězením smlouvy.

Policie obvinila dělníka kvůli požáru paneláku na Lhotce

Česká Třebová - Po půl roce od ničivého požáru panelového domu na českotřebovském sídlišti Lhotka policie obvinila jednoho z dělníků, který zde prováděl opravu střechy, z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. S požárem střechy bojovalo 90 hasičů téměř devět hodin. Co nezničil oheň, dokonala voda. Osm desítek lidí se ze dne na den ocitlo bez střechy nad hlavou. Škoda na poničených bytech se vyšplhala ke třiceti milionům.

Na Roškotovo divadlo někdo nasprejoval hákový kříž

Ústí nad Orlicí - V polovině ledna řádil v Ústí nad Orlicí sprejer. Poškozena byla i fasáda Roškotova divadla, národní kulturní památky, na které se objevil hákový kříž. Šlo o levotočivou svastiku, nacistický režim používal jako symbol černou pravotočivou svastiku. Navíc zde někdo také utrhl kameru městského monitorovacího systému. Neonacistické symboly se objevily na dalších místech ve městě. Policie zaznamenala celkem 14 posprejovaných objektů.

Zdroj: archiv Deník

ÚNOR

Sabine brala střechy a kácela stromy

Pardubický kraj - Orkán Sabine, který zasáhl Pardubický kraj o druhém únorovém víkendu, zaměstnal hasiče i energetiky, skoro 30 tisíc domácností v kraji bylo bez proudu. Vítr připravil hasičům pernou službu, například během nedělního odpoledne se počet výjezdů vyšplhal na více než 150. Vichr poničil několik střech, v České Třebové přistály plechové pláty z pivovarské pivnice přímo na silnici pod budovou, odkud je odklízeli jak profesionální hasiči, tak dobrovolná jednotka. Událost se obešla bez zranění.

Odboráři v Karose opět hrozí stávkou

Vysoké Mýto - Odboráři ve vysokomýtském Ivecu jsou opět v pohotovosti. Kolektivní vyjednávání u největšího tuzemského výrobce autobusů stejně jako loni selhává. Alespoň z pohledu zaměstnanců. Společnost v roce 2019 vyrobila rekordní počet autobusů a hlásila meziroční nárůst produkce téměř o osm procent. Svým zaměstnancům však nabízí garantované zvýšení mezd o pouhých 2,8 procenta. Taková má letos být podle odhadu ekonomů míra inflace. Odboráři jsou s přístupem managementu společnosti nespokojeni a připouštějí, že situace může přerůst ve stávku.

Za vraždu matky si odsedí 15 let

Třebovice - Mladou ženu, která v roce 2019 ubila svou matku sekyrou, čeká 15 let ve vězení. Rozhodl o tom soud v Pardubicích, jelikož podle soudců žena jednala zvlášť surovým způsobem a s rozmyslem. K vraždě došlo v červenci v rodinném domě v obci Třebovice. Dcera svou 68letou matku udeřila poté, co se ženy pohádaly, celkem jí zasadila 13 ran do hlavy, další dvě do rukou. Poté si došla do dřevníku pro provaz a umírající seniorku škrtila. Mrtvé tělo zabalila do přikrývek a několik dní s ním pobývala pod jednou střechou.

BŘEZEN

Policie ve službách dealerů drog?

Žamberk - Policisté propojení s podsvětím a chránící drogové dealery? Obraz jak vystřižený z filmu Prohnilí. Podle Nadačního fondu Abbigail Williams, který na sociálních sítích zveřejňuje fotografie údajných distributorů drog, se v Žamberku filmová fikce rovná realitě. Na webových stránkách zveřejnil videozáznam výpovědi pětatřicetileté Martiny, bývalé uživatelky tvrdých drog z Orlickoústecka, která má podezření z propojení policie s dealery dokazovat.

Do Pardubického kraje dorazily respirátory pro zdravotníky

Pardubický kraj – Do centrálního skladu osobních ochranných pomůcek v Chrudimi dorazila první várka respirátorů FFP3 a FFP2. Celkově jich na Pardubický kraj připadá 2050 a jsou z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví určené pouze pro infekční oddělení krajských nemocnic a zdravotnické záchranné služby, 1538 respirátorů je kategorie FFP3 a 512 kategorie FFP2. Podle hejtmana chybí další ochranné pomůcky, rukavice, brýle a štíty.

Zdroj: ČTK

Po těžké nemoci se sestřička vrátila do nemocnice a pomáhá

Ústí n. O. - Mohla si užívat důchod, odpočívat na venkově. Místo toho se ale vrátila do nemocnice v Litomyšli a v současné krizové situaci pomáhá. „Není důvod, proč by se ze mě měl dělat novodobý Maresjev. Jsem obyčejná zdravotní sestra,“ říká Jana Březinová z Ústí nad Orlicí, která nyní pomáhá v Litomyšlské nemocnici. Prodělala rakovinu plic, o jeden plicní lalok přišla, přesto se vrátila mezi sestry.

DUBEN

Jinde zavírají, mýtská firma jede na plný plyn

Vysoké Mýto - Zatímco jiné firmy v Pardubickém kraji přerušují výrobu, zavírají a zaměstnance posílají domů, vysokomýtská Mikroelektronika získala největší zakázku ve své třicetileté historii. Smlouva na dodávku odbavovacího systému pro dopravní podnik ukrajinského Lvova se dojednávala několik let. Bezmála čtvrtmiliardový kontrakt firma shodou okolností podepsala v den, kdy byl v Česku vyhlášen nouzový stav.

Žáby opět migrují. Záchrannou misi letos zhatila epidemie

Přívrat - Ochráncům přírody epidemie koronaviru překazila každoroční záchranný transfer ohrožených obojživelníků do rybníků mezi Přívratem a Řetovou. Když se na jaře oteplí, žáby a čolci se do rybníků přesouvají za účelem rozmnožování, tahové cesty však vedou přes silnice, na kterých obojživelníci umírali pod koly aut. Šestnáct let proto stavěli členové Českého svazu ochránců přírody Podorlicko dočasné zábrany, záchrannou misi letos nebylo možné kvůli koronaviru uspořádat.

Policie zadržela muže podezřelého z vraždy

Pardubický kraj - Přes dva dny pátrala policie po dvaačtyřicetiletém muži z Orlickoústecka, který zavraždil svoji třiasedmdesátiletou matku. Zadrželi ho policisté z krajské pořádkové jednotky na Českotřebovsku. „V současné době budou probíhat úkony v trestním řízení, které je zahájeno pro podezření na zvlášť závažný zločin vraždy,“ uvedla poté policejní mluvčí Lenka Vilímková. K vraždě došlo v Žichlínku na Orlickoústecku.

KVĚTEN

Armáda odpískala svou účast na Cihelně

Králíky - Armáda oznámila, že se nezúčastní vojensko-historické akce Cihelna 2020, která v posledních letech přitáhla na Králicko až 20 tisíc diváků. Nad jejím uspořádáním koncem srpna stále visí otazník. „Nyní je to o tom, zda se asi po patnácti letech Cihelna uskuteční bez armády komornějším způsobem,“ reagoval na zprávu hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zdroj: Michal Horák

Je to jako další dítě, říká lékař, který si koupil starý zámeček

Brandýs nad Orlicí - Po práci odloží lékařský plášť, oblékne si montérky, nastartuje traktůrek na hrabání trávy nebo spustí svářečku. Pavel Skalický, nový majitel zámku v Brandýse nad Orlicí, je povoláním lékař. Do náročné „resuscitace“ objektu, kterému v roce 1997 zasadila ránu povodeň a jenž léta bez využití chátral, se pustil proto, aby historické památce vrátil bývalý lesk a slávu. Bude to však běh na dlouhou trať.

Tunely ublíží krajině, varuje dokument

Ústí n. O. - Ambiciozní projekt modernizace traťového úseku mezi Ústím nad Orlicí a Chocní počítá s tím, že dopravu na přetíženém koridoru v budoucnu zrychlí dva nové tunely. Trať klikatící se údolím Tiché Orlice představuje pro českou železnici úzké hrdlo, které je třeba řešit. Schválená varianta se však nelíbí některým odborníkům z přírodovědných oborů a dalším místním osobnostem, obávají se, že tunely zničí krásy a hodnoty unikátního údolí. Natočili dokument Krajina Orlice versus tunely: ztráty a nálezy veřejného zájmu.

ČERVEN

Na hrady a zámky se lidé vracejí pomalu. Chybí zájezdy

Pardubický kraj - Na hrady, zámky a další pamětihodnosti se návštěvníci vracejí jen pomalu. Spíše než strach z covidu-19 za to však může chladné a deštivé počasí posledních dní. Mnohem navštěvovanější jsou exteriéry a zámecké zahrady, spíše než vnitřní prostory, kde lidé stále musí nosit neoblíbené roušky. Na propadu návštěvnosti se však nejvíc podílí absence hromadných zájezdů, především školních.

Auto pro pracovitého Baťu ožilo. Virtuálně

Vysoké Mýto - V Muzeu českého karosářství je možné si prohlédnout vůz, který zmizel v propadlišti dějin. Díky virtuální realitě ožila Baťova pojízdná kancelář, automobil Ford karosovaný za první republiky ve Vysokém Mýtě Josefem Sodomkou. Návštěvník si po nasazení 3D brýlí může prohlédnout vůz zvenku i zevnitř. Baťovo auto převedl na základě dochovaných fotografií do virtuální reality Project Six.

Poláci chystají stavbu rozhledny na Sněžníku. Ekologové bijí na poplach

Králický Sněžník - Zahájení stavby rozhledny na Králickém Sněžníku je na dohled. Do konce června má být vybrána firma, která vyhlídkovou věž na jedenáctém nejvyšším vrcholu Česka zbuduje. Proti stavbě se postavilo několik ekologických organizací. Obávají se poškození vzácné horské přírody. Rozhledna má stát na polské straně vrcholu Sněžníku. O její obnovu usiluje od roku 2012 město Stronie Slaskie.

ČERVENEC

Hůrka vystavuje unikát, prototyp Hitlerovy tajné zbraně

Králíky - Na tvrzi Hůrka na Králicku byla otevřena nová expozice s unikátním exponátem, prototypem střely Röchling, tajné zbraně Hitlerovy armády, která se testovala na vysoce odolných železobetonových stěnách Hůrky. Je jediný na světě. Několikacentimetrový prototyp střely, která v reálu měřila přes dva metry a ve druhé světové válce nakonec použita nebyla, je vystaven ve skleněné vitríně jednoho ze sálů hlavního muničního skladu M1.

Dva vlaky Leo Express jely proti sobě

Pardubický kraj - Na železniční trati 024 mezi Ústím nad Orlicí a Moravským Karlovem došlo k mimořádné události. Strojvůdce vlaku Leo Express projel za nádražím v Jablonném nad Orlicí návěstí na červenou a vjel do cesty druhému vlaku stejného dopravce. Jen zázrakem nedošlo k neštěstí. Soupravy Leo Expressu zastavily pouhých 508 metrů od sebe. Cestující vyvázli bez zranění.

Zdroj: Archiv

Letohrad má nové nádraží za miliardu

Letohrad - V Letohradě byla otevřena železniční stanice rekonstruovaná za miliardu korun. Pro cestující je největší devízou podchod, který vede ke všem nástupištím. Letohradští ho zase ocení jako přímou spojku do místní části Kunčice. Přestavba umožnila zvýšit kapacitu dopravní cesty a snížit hluk projíždějících vlaků, jejich rychlost se přitom mohla zvýšit na 80 kilometrů za hodinu. Rekonstrukcí prošlo kolejiště i trolejové vedení, provoz na celé trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova již může být dálkově řízen z dispečinku v Praze.

SRPEN

Ministerstvo rozhodlo. Výtopna v Chocni je kulturní památkou

Choceň - Kruhová výtopna na nádraží v Chocni je kulturní památkou, rozhodlo Ministerstvo kultury. Historické budově hrozilo zbourání, zachránit staré depo se už řadu let snaží železniční nadšenci. Jednání komplikují složité vlastnické vztahy, pozemky pod budovami patří Správě železnic a objekty Českým drahám. Prohlášení za kulturní památku ještě není definitivní. „Rozhodnutí dosud není v právní moci, účastníci mají patnáctidenní lhůtu od doručení na podání rozkladu,“ řekla Petra Hrušová z tiskového oddělení Ministerstva kultury.

AFÉRA: Mladíci mrštili kotětem. Otřesné video budí emoce

Orlickoústecko - Na sociálních sítích budí pohoršení otřesné video zacházení s kotětem, ke kterému mělo dojít v Pastvinách na Orlickoústecku. Mladík za chechotu ostatních a povzbuzován dívčím hlasem vezme kotě a surově s ním hodí do dálky mezi stromy. Video šokovalo každého, kdo ho viděl. Případ už vyšetřuje policie.

Stařík zaútočil na dvojici sekerou

Vysoké Mýto - Ve Vysokém Mýtě zaútočil 74letý muž sekerou na dvojici lidí středního věku, zranění muže i ženy jsou vážná. Policie podezřelého krátce po činu zadržela a obvinila z pokusu o vraždu. „Kriminalisté 74letého muže obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu spáchaném na 33letém muži a těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, kterého se měl dopustit na 45leté ženě. Útok proti muži i ženě byl veden sekerou, proti muži byl útok veden zvlášť surovým způsobem,“ vedla policejní mluvčí Eva Maturová.

ZÁŘÍ

S autem na kolech je jich sedm. Vyrazili na cestu kolem světa

Králíky - Splnili si sen. Rodina se z Králicka vydává na cestu kolem světa. Své několikaleté expedici dala název 7x7 family: v sedmi bude putovat světem se sedmi miliardami lidí. Chce objevovat planetu vlastními očima, nezkresleně a o své zkušenosti, postřehy a zážitky se dělit s ostatními.

Nejdřív lano, pak i podkova. U jezu, který vzal život, ničí vandalové záchranné prvky

Ústí n. O. - Od nebezpečných jezů mají zachraňovat životy záchranné pomůcky, jenže se ztrácí. U jezu v Ústí nad Orlicí chybělo ve skříňce lano, když se tu v červnu utopil dvaadvacetiletý muž. Po jeho doplnění zmizelo opět a zároveň i se záchrannou pěnovou podkovou, která se hází na pomoc topícím.

Za 35 milionů se bývalý ústav neprodal. Cena půjde dolů

Králíky - Dražba bývalého dětského výchovného ústavu v Králíkách trvala jen krátce. O rozlehlý areál za danou cenu neměl nikdo zájem. Kupce možná odradila vysoká vyvolávací cena, která byla na základě znaleckého posudku stanovena na 35,6 milionu korun.

Zdroj: archiv ÚZSVM

ŘÍJEN

Postavit Lidl, nebo ne? Vznikla i petice

Králíky - V Králíkách zveřejnili výsledky veřejné ankety, zda lidé chtějí ve městě prodejnu Lidl. Město oslovil developer, králičtí zastupitelé v červenci schválili zahájení přípravy prodeje pozemků. Někteří místní jsou však proti, vznikla i petice Nechceme Lidl v Králíkách na úkor živnostníků, kterou podepsalo sedm desítek lidí.

Stížnost na rozhlednu míří až do Bruselu

Králíky - Stavbu rozhledny na Králickém Sněžníku, kterou začalo v létě na polské straně hory stavět město Stronie Śląskie, bude prošetřovat Evropská komise v Bruselu. Podnět podal senátor Petr Orel, který se za Zelené dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí, společně s pěti ekologickými organizacemi. Čtyřiatřicet metrů vysoká rozhledna má zvýšit atraktivitu Králického Sněžníku. Podle senátora a organizací však už teď ničí evropsky výjimečnou horskou přírodu.

Za utečenci v Řecku míří humanitární konvoj

Jablonné nad Orlicí - Z náměstí v Jablonném nad Orlicí vyjel konvoj s humanitární pomocí uprchlíkům ve sběrných táborech v Řecku. Veze veřejnou sbírku, kterou pod názvem Uprchlíci? Lidé! iniciovala jablonská firma Isolit-Bravo. Kamiony čeká cesta dlouhá zhruba 1600 kilometrů, míří do skladů ve městě Soluň na severu Řecka, odkud budou distribuovány do jednotlivých táborů. Na místě se ještě dokoupí potraviny.

LISTOPAD

Nemocnicím odlehčí Rehabilitační ústav

Pardubický kraj - Rehabilitační ústav v Brandýse nad Orlicí, kde se léčí lidé po úrazech a s onemocněním pohybového aparátu, odlehčí přetíženým nemocnicím. Ujme se pacientů vyžadujících speciální péči, ale i covid pozitivních.

Rapující učitelé z Parníku se skladbou Učíme dál dobývají internet

Česká Třebová - Písnička zpívajících a rapujících učitelů českotřebovské Základní školy Parník Učíme dál o distanční výuce za koronaviru se stala internetovým hitem. Na YouTube má už desetitisíce zhlédnutí. Na instagramu ji sdílel i ministr školství Robert Plaga.

Zdroj: Youtube

Holčičku pokousal pes, napadení vyšetřuje policie

Ústí n. O. - Tříapůlletou Rozárku z Orlickoústecka napadl pes, způsobil ji ošklivá zranění v obličeji. Případ vyšetřuje policie. Podle maminky holčičky dívka psa nijak neprovokovala, pouze procházela kolem něj u cukrárny, kam si odskočila majitelka. Byl uvázaný, ale náhubek neměl.

PROSINEC

Festival JamRock se stěhuje do Letohradu

Letohrad - Jeden z největších českých festivalů JamRock se bude stěhovat. Po třinácti letech přesídlí ze Žamberka do Letohradu. Uspořádání třináctého ročníku v tradičním červnovém termínu zhatila letos opatření proti šíření koronaviru. Pilně se připravuje čtrnáctý ročník, který by se měl konat od 3. do 5. června 2021 na loukách před Letohradem.

Nový jízdní řád na dráze? Bude to jedna velká výluka

Orlickoústecko – Na železnici začne platit nový jízdní řád, mnohem víc než pár kosmetických změn však cestování v Pardubickém kraji ovlivní dlouhotrvající výluky na hlavních tratích. Komplikace pro cestující budou největší za několik posledních let. Pokračuje totiž modernizace železničního uzlu Pardubice, navíc se železničáři pustí do přestavby desetikilometrového úseku mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí. Na konci roku pak přibudou rozsáhlé výluky i na cestě z České Třebové do Brna.

Travič psů řádí dál. Radnice na něj vypsaly odměnu

Králicko - Travič psů řádí na Králicku jak smyslů zbavený. Uhynuli další psi, hlavně v Červené Vodě. Chovatelé v Králíkách a okolních vesnicích žijí ve strachu už řadu týdnů, intenzivní pátrání policie zatím nepřineslo žádné výsledky. Obcím došla trpělivost a na hlavu traviče vypsaly odměnu.