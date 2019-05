/PÍŠETE NÁM/ - V rámci projektu České spořitelny Abeceda peněz uspořádala firma „Mňam!“ ze Základní školy Habrmanova na místní pobočce České spořitelny prodejní jarmark.

Ročník projekt školáků završil jarmark, za odměnu jedou na výlet. | Foto: Archiv školy

Završili jsme tak půlroční snažení, při kterém jsme vyráběli, naučili se hospodařit s financemi, plánovat, pracovat v týmu, jít za svým cílem. Díky podpoře České spořitelny a vedení naší školy jsme si tak splnili sen: pojedeme na výlet do zábavního centra Bruno a podpoříme kočičí útulek. Veliké poděkování patří všem, kteří si přišli koupit naše výrobky. Maminky, babičky i tatínkové nám také moc pomohli: napekli dobroty do naší kavárničky a díky sponzorům jsme mohli nabídnout opravdu bohatou tombolu. Celé odpoledne vládla na jarmarku dobrá nálada a večer jsme si mohli s úlevou a úsměvem na tváři říct, že jsme to zvládli na jedničku!