Cyklistická přilba může zachránit při nehodě život, nebo alespoň zmírnit zranění, shodují se záchranáři. Pro dospělé cyklisty není povinná jako pro děti, ale odborníci ji doporučují i jim. Ročně zemřou při nehodách na silnicích v Česku desítky cyklistů. Tragédie se nevyhýbají ani cyklistům v Pardubickém kraji.

Pavel Dvořák ze Svitavska havaroval vloni při vyjížďce na kole. Měl velké štěstí, že vyvázl jen se zraněnou rukou a zlomenou nohou. „Spadl jsem na hrbolaté silnici plné výmolů. Jezdím zásadně jenom s přilbou a myslím si, že mi v tomhle případě zachránila možná i život,“ řekl Dvořák.

Takové štěstí ale neměli další cyklisté. V roce 2020 při dopravních nehodách v Česku zemřelo 40 cyklistů, dalších 276 bylo těžce zraněno. Nejvíce usmrcených bylo ve věkové kategorii 65 až 74 let. Celkově 29 usmrcených cyklistů nemělo podle webu Na kole jen s přilbou na hlavě helmu. V roce 2021 zemřelo 43 cyklistů. Svoji hlavu nechránilo v době nehody přes 72 procent z nich.

„Statistiky dopravních nehod s účastí cyklistů bohužel neevidujeme. V této souvislosti zároveň nelze vyselektovat případy, kdy cyklista měl, nebo neměl cyklistickou helmu. Jedná se totiž o informaci, která není relevantní pro vyšetřování dopravní nehody, a to z důvodu, že cyklistická helma je povinna pouze pro osoby do 18 let věku. Poté je její nošení na zvážení každého,“ uvedla Iveta Kopecká, tisková mluvčí ředitelství policie v Pardubickém kraji. Lidé však zapomínají, že přilbu by měli mít i při jízdě na koloběžce, kterých za poslední roky v ulicích značně přibylo.

Odborníci Centra výzkumu nehod univerzity v australském Melbourne došli k poznatku, že k největšímu počtu kolizí nebo pádů z jízdního kola dochází při rychlostech 15 až 24 kilometrů v hodině. V průměru to odpovídá volnému pádu hlavou na betonovou vozovku z výšky asi dvou metrů.

Fatální následky

O tom, že nehoda cyklisty bez přilby mívá fatální následky, ví i záchranáři. „Když vyjíždíme ke zraněnému cyklistovi, tak primárně nezjišťujeme, jestli helmu měl, nebo ne. Jedeme okamžitě. Pokud na místě zjistíme, že ji neměl, tak ta zranění jsou o to dramatičtější. Mohou tam být kraniotraumata, poranění hlavy a většinou k tomu vzlétá i vrtulník, protože opravdu někdy jsou to fatální zranění, když jsou cyklisté bez přilby,“ vysvětlila mluvčí záchranné služby v Pardubickém kraji Alena Kisiala.

Rozhodně nedoporučuje jezdit na kole bez helmy. „Přilba je neoddiskutovatelná, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Je to život zachraňující bezpečnostní prvek,“ uvedla Kisiala.

Podle mluvčího Horské služby Marka Fryše je helma nutnou ochrannou pomůckou, kterou by cyklisté nebo koloběžkáři měli na horách mít.

„Helma riziko úrazu neeliminuje, ale snižuje následky. Lékaři hovoří o tom, že když má člověk helmu, poškození mozku se snižuje o jeden až dva stupně. Co se týče oděrek a tržných ran, ty helma eliminuje velmi,“ řekl Fryš.

Zatímco na silnicích řada dospělých helmu nenosí, a jejich podíl s rostoucím věkem spíše roste, množství lidí, kteří nepoužívají cyklistickou helmu na horách, je nižší. „Alespoň co vidím, většina cyklistů, speciálně pokud se pohybují na sjezdových tratích, helmy má. Jak vhodnou nebo jestli jim dobře sedí, to už je věc jiná. Většina lidí si uvědomuje, že helma dnes už nestojí balík peněz a může úrazu zabránit,“ dodal Fryš.