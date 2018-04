Rizikový úsek I/35? U Vysokého Mýta

Pardubice - Pro obyvatele Pardubicka, kteří doma pečují o chronicky nemocného nebo zdravotně postiženého člena rodiny, je velice obtížné sehnat za sebe spolehlivou náhradu, jež celodenní i noční péči o příbuzného na čas převezme. Touha po obyčejné dovolené, výletě či vlastní nemoc tak pečující rodiny vrhá do neřešitelných situací. Nyní by se to mohlo změnit.