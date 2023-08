Řidič kamionu Lukáš Resler má najeto milion kilometrů bez vážnější nehody. Na Ukrajinu dovezl desítky tun humanitární pomoci i dálkově ovládaná vojenská vozítka pro převoz raněných a distribuci materiálu na bojišti. Jak říká, všude je teoretické riziko, že na něj spadne bomba, ale Ukrajina je velká země s dobrou protivzdušnou obranou, takže se nebojí. A přímo do válečných zón nejezdí.

Lukáš Resler vpravo. Řidič kamionu Lukáš Resler má najeto milion kilometrů bez vážnější nehody. Na Ukrajinu dovezl desítky tun humanitární pomoci i dálkově ovládaná vojenská vozítka pro převoz raněných a distribuci materiálu na bojišti. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

Na nebezpečí se v zemi zmítané válkou snaží nemyslet, spíše mluví o respektu k riziku v běžném provozu. „Sousedka se mě ptala, jestli se nebojím tam jezdit. Odpověděl jsem, že jezdím s náklaďákem a nevím, čeho se mám tedy bát víc. Stát se může cokoli tady i tam,“ konstatuje jedenačtyřicetiletý profesionál zaměstnaný ve společnosti Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí, která na Ukrajině vydatně pomáhá. Zatím tam byl zhruba dvacetkrát.

„Poprvé jsme jeli ve čtyřech lidech a dvou autech i s naším ředitelem do Užhorodu a Mukačeva. Tehdy začala válka a všude byla spousta migrantů. Nevěděli jsme, co se bude dít, ale říkali jsme si, že jedeme jen kousek za hranice. Když to člověk nezná, je to opravdu dobrodružné, netušíte, kam si na čáře dojít pro které razítko a podobně. Pochopit tamní systém na hranicích mi trvalo asi prvních pět jízd,“ vzpomíná Resler, podle kterého bývá největší úskalí cesty právě na hranicích. Při výjezdu z Evropské unie se přísným kontrolám nevyhnou ani auta s humanitární pomocí. Složitá je i cesta zpátky.

Psali jsme:

Každý měsíc kamion z Jablonného na Ukrajinu. Firma chce pomoci porazit Rusko

„Abychom nemuseli čekat tři dny v koloně, všemožně přemlouváme vojáky, aby nás pustili. Řeším to tak, že prostě předjedu kolonu a čekám, co se bude dít. Většinou nás pustí, i když se už stalo, že nás vrátili zpátky,“ popisuje Resler, který řídí vůz DAF XF 460 vážící 24 tun. Když je naložený, ovládá až čtyřicetitunový kolos.

Na Ukrajinu jezdí převážně do Zakarpatí. Zpočátku tvořily náklad zejména potraviny pro migranty, kteří přišli z Donbasu, později i stavební materiál. Několikrát byl i v Mykolajivu a nejdál jel s kolegou do Charkova.

Lukáš Resler druhý zprava. Řidič kamionu Lukáš Resler má najeto milion kilometrů bez vážnější nehody. Na Ukrajinu dovezl desítky tun humanitární pomoci i dálkově ovládaná vojenská vozítka pro převoz raněných a distribuci materiálu na bojišti.Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

„Do Zakarpatí jezdím sám. Když to jde dobře na hranicích, tak je to otočka na tři nebo čtyři dny. Do Mykolajiva je to už zhruba dva tisíce kilometrů, tam jezdíme ve dvou a cesta tam i zpátky trvá zhruba pět dní,“ počítá otec dvou dětí s patnáctiletou praxí za volantem. Nebezpečí na východě vnímá, ale staví se k němu pragmaticky.

„Přímo do válečné zóny nikoho nepouštějí a v místech, kde se bombardovalo je kvalitní vzdušná obrana. Takže se skoro není čeho bát, což platí samozřejmě v uvozovkách. Vždy je možnost, že něco spadne. Rozbombardované domy jsme viděli třeba v Mykolajivu, rozbitá místa tam jsou, ale říkám si, že je to veliká země, že pravděpodobnost zásahu není velká.“

Hlavní tahy a dálnice jsou podle šoféra z Albrechtic u Lanškrouna poměrně kvalitní, je prý znát, že se do nich v poslední době investuje. „Není to luxus, ale ani tragédie. Druhá věc jsou vedlejší cesty, někdy je opravdu problém tam s kamionem projet. Naše polní cesty jsou proti tomu zlaté. Ukrajinci jezdí celkově pomalu a v klidu, ale najde se i hrstka řidičů, kteří jsou jako neřízená střela. Vypadá to tak, že jedeme po dálnici devadesátkou, v levém pruhu jedou osobní auta 110 kilometrů za hodinu a v pravém odstaveném pruhu nás předjíždějí dvoustovkou. Člověk si tam musí hlídat obě strany,“ vypráví Resler.

Firma z Jablonného darovala Ukrajincům pozemní drony. Budou převážet raněné

Když nejezdí na Ukrajinu, zaváží české automobilky produkty firmy Isolit Bravo, pro kterou pracuje zhruba deset let. Dříve jezdil s kamionem zejména do Polska a Maďarska, ale kvůli dětem raději zvolil vnitrostátní cesty.

„Život protéká mezi prsty hrozně rychle. Člověk sice vydělá nějaké peníze, ale mezitím mu utíkají důležité věci. Život v kamionu není žádný med. Spíte po smradlavých parkovištích, modlíte se, abyste se měl kde vysprchovat. Kdekdo si myslí, že jezdíme na výlet, ale není to jednoduché. Další věcí je riziko. Samozřejmě nechodíte do práce s tím, že se něco stane, ale nebezpečí na silnicích je poměrně velké. Člověk si to po těch letech tolik neuvědomuje, ale k té práci to patří,“ připouští Lukáš Resler a hodnotí provoz na českých silnicích.

„Myslím si, že to není až tak hrozné, jak se říká. Mě osobně nejvíce vadí pomalí řidiči osobních aut. Myslím tím takové, kteří jezdí na devadesátce šedesát kilometrů za hodinu. Tím neříkám, že je potřeba jezdit dvě stě, jen mám rád, když se dodržuje maximální povolená rychlost. Jinak bych si asi nestěžoval. Idioti jsou za volantem kamionu, stejně jako osobáku,“ konstatuje a přece jenom hájí svoji profesi i kolegy. Řidiči osobních aut si podle něho sice stěžují na kamiony, ale málokdo si vyzkoušel, jaké to je. Neuvědomují si, že mnohatunové kolosy potřebují na rozjezd více času. Další věcí je přísně sledované dodržování pravidel, které přináší situace, které jsou ostatním účastníkům silničního provozu trnem v oku.

Ukrajinci dostávají povolávací rozkazy. Firmám to může přinést problémy

„Všechno máme na kartě (paměťová karta, digitální tachograf) a pokuty dostáváme opravdu vysoké, jsme hodně hlídaní. Někdy je potřeba rychle dojet na parkoviště kvůli povinné přestávce. Zbývá třeba jen pár minut, kamion před tebou se vleče, tak je potřeba ho předjet,“ vysvětluje Lukáš Resler, kterému občas zpestřují cestu stopaři. V posledních letech jich je prý daleko méně než dříve. Když si s nimi v kabině povídá, cesta ubíhá rychleji. Zajímavou historku s mini si sice nevybavuje, ale přidává jednu z časů, kdy sám stopoval.

„Vzali mě lidé ve škodovce stodvacítce a měli vzadu malého psa. Naskočil jsem a nechal se odvézt do Lanškrouna. Když jsem vystoupil a už jim začal mávat, začali pejska volat. Ale on tam nebyl, vyskočil, když jsem nastupoval. Celou dobu jsme mysleli, že je někde pod sedačkou. Otočili se a jeli zpátky. Jak to dopadlo, dodneška netuším,“ usmívá se při vzpomínce zkušený řidič.