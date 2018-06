Riziko, nebo ne? Kryt koupí město

Česká Třebová - Českotřebovští zastupitelé rozhodli, že město využije svého předkupního práva a koupí bývalý kryt civilní obrany v Javorce.

Kryt civilní ochrany v České Třebové.Foto: archiv ÚZSVM

Dlouho o něj nebyl zájem, a když se objevil kupec, budil obavy, protože jde o zbrojaře známého z kauzy muničního skladu.

Kryt vlastní stát a zájemce v něm chtěl zřídit střelnici. Možnost kontroly nad tím, kdo a co bude v objektu podnikat, bude město stát dva miliony korun. Českotřebovský starosta Jaroslav Zedník to ale považuje za vyhozené peníze. „Jsem zklamaný. Město v současné době vlastní dva takové kryty a v podstatě pro ně nemáme využití. Vytvořila se tu atmosféra, že je to rizikové, přitom v tom žádné riziko není. A kvůli tomu jsme z rozpočtu vyhodili dva miliony,“ konstatoval starosta.

Jiného názoru je českotřebovský zastupitel a hejtman kraje Martin Netolický, podle kterého byl potenciální nabyvatel velkým rizikem a nebyla předložena dokumentace, co by v prostorách mělo vzniknout. „Takto bude vlastníkem město, které může po každém potenciálním zájemci chtít, aby se svými záměry seznámil místní samosprávu,“ uvedl na svém facebookovém profilu.