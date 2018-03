Řidičům zkříží cesty objížďky

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 20 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: EVROmat a.s., pracoviště Horní Libchavy, Horní Libchavy č.p. 219, 561 16 Libchavy, - nástup možný ihned, - manipulace s materiálem a hotovými výrobky ve skladu, - rozvoz zboží zákazníkům, - nutnost ŘP sk. B, C, CE, + profesní způsobilost, - kvartální prémie, vánoční prémie, stravenky, Kontakt: e-mailem zaslat životopis. Pracoviště: Evromat a.s., provozovna, 561 16 Libchavy. Informace: Jana Součková, +420 724 555 894.